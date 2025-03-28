南投梅子節明登場 500人醃脆梅

南投信義鄉青梅受惠冬天低溫與春雨充足，結果率大增。（記者劉濱銓攝）

2025/03/28 05:30

信義農會辦「春分一簍梅」活動 民眾可體驗DIY和品嘗料理

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投信義鄉每年三至五月是青梅產期，去年底冬天冷，今年春雨充足，青梅結果率佳，產量比去年多，信義鄉農會三月廿九日將在農會梅子夢工廠舉辦南投梅子節，屆時有DIY活動開放五百人製作脆梅，還有美味梅子料理，讓民眾感受產地最「青」的食農體驗。

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信義是重要賞梅勝地與產區

青梅是南投縣經濟農作物之一，產地包括信義、水里、國姓、仁愛鄉等地，栽培面積佔全國三分之一，生產的梅子品質佳，梅子在代謝過程屬鹼性食品，能平衡人體酸鹼值，是南投極具在地特色農產品，尤其信義鄉還是重要賞梅勝地與青梅產區，素有「梅之鄉」的美譽。

信義鄉農會表示，去年的青梅收成受天氣影響，冬天開花期忽冷忽熱，導致梅區「梅開三度」，結果率大受影響，產量只有正常年的三成，今年則受惠冬天低溫與春雨加持，結果率大增，產量大幅提升，相較最近三、四年收成不佳的情況，可說是一掃陰霾。

產量及收購價 都比去年提高

以去年脆梅收購價每公斤五十五元至六十元來說，今年將提高至五十八元到六十五元，使得今年青梅「有價又有量」，梅農將因此受惠。

今年為推廣南投梅子節，明日將於梅子夢工廠舉辦「春分一簍梅」開幕活動，屆時會有脆梅DIY，除了在活動之前有二百個名額供民眾提前報名，可享農會一百元抵用券，並贈送冰淇淋、烏梅汁等，活動當天也有三百個名額讓民眾現場報名，讓大小朋友體驗敲打青梅，醃製手做脆梅的樂趣，還能品嘗在地梅子風味料理。

將到台中、台北推廣青梅產業

農會也說，梅子節活動開跑後，一直到五月初，期間在仁愛、國姓，以及台中、台北等地都會有巡迴的梅子DIY體驗活動，到了五月三、四日，則會回到水里鄉車埕舉辦閉幕活動，可望將南投青梅與產業文化推廣到各地讓更多人認識。

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