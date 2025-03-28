基隆公廁分級告示 融入海洋特色

基隆市公廁等級標示融合海洋特色，市魚黑鯛是特優的代表。（記者盧賢秀攝）

2025/03/28 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市列管八四三座公廁，環境保護局根據清潔度、設施完善度及維護管理狀況分等級，最近新設計的分級告示牌，以基隆人耳熟能詳的黑鯛、鎖管和煙仔虎，分別代表特優、優等及普通級，有人說很有海洋特色，也有人說在公廁前張貼能吃的生物，會讓人吃海鮮的時候想到廁所，似乎不太好。

以黑鯛、鎖管和煙仔虎 代表特優、優等及普通級

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環保局針對公廁硬體設備、定期檢查維護紀錄、清潔維護及標示等評分，九十五分以上為特優級、八十六至九十四分為優等級，七十六至八十五分為普通級，並在公廁入口處張貼等級告示，供民眾識別；環保局長馬仲豪表示，將持續汰換更新公廁分級告示，提升整體美觀。

新式分級告示特優級是「深海：深藍漸層」金盃，代表生物是基隆市魚黑鯛；優等獎是「海邊夕陽：橘黃漸層」銀盃，代表的生物為基隆特產鎖管；普通級是「海平面：淺藍漸層」銅盃，代表生物是基隆小鮪魚煙仔虎。

用海洋生物當公廁分級告示，雖有人覺得有創意，但多數都覺得怪怪的，好像顯得基隆的漁產不太乾淨，如果以星級的方式標註等級，民眾會比較理解，建議海產設計可以用在公廁外觀。

王姓民眾說，一眼就看到海產，就像是介紹基隆特色，蠻有創意。張先生則說，緊急的時候哪會看是什麼等級，改善公廁品質比較重要。黃先生說，不論是黑鯛、鎖管還是煙仔虎在基隆都是有名的海鮮，把廁所跟海鮮作連結，怪怪的。

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