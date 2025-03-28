封街太晚通知 北市中山商圈里長不滿

心中山線形公園明日將舉辦活動，當地里長對於捷運公司直至週一才通知封街範圍大表不滿。 （資料照）

2025/03/28 05:30

〔記者林承鴻／台北報導〕台北捷運中山站心中山線形公園明（廿九）日將舉辦「心中山新生活」活動，當天下午將管制車輛進出南京西路廿三巷和廿五巷以及周邊部分巷弄，當地里長對於捷運公司直至週一才通知封街範圍大表不滿，批評溝通過程充滿瑕疵，也未獲里民充分支持，感嘆與在地居民生活相較，北捷和市府似乎更重視商業活動。

北捷表示，參考各界意見，多次調整交管範圍並縮短交管時段，對於里長反映這次活動公告時間太晚，將會精進改善。

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中山區民安里里長王俊堯直批「心中山新生活」的活動「非常粗糙」，他在三月初要求捷運公司要提早告知里民封街範圍，直到廿四日才通知。整個活動並未得到附近里民的全力支持，他已提醒里民，若對當天封街活動有意見，直接撥一九九九市民專線反映，才能讓里民的聲音被真實地記錄下來、被市府重視。

大同區光能里里長陳靜筠強調，封街嚴重影響居民出入，如洗完腎的長者身體很虛弱，回家時車停門口，需兩個人攙扶下車；不可能跟洗腎完的長輩說，配合政策請他們從巷子口走回去。過去半年，不斷問北捷為什麼要封街、要辦什麼活動，都沒有正面回應，直到週一才知道要辦踩街。

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