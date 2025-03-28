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    北市二殯回饋金 擬新增信義、文山5里

    台北市第二殯儀館（懷愛館）擬擴大回饋範圍，新增信義區、文山區共五個里，引起大安區里長反彈。（記者叢昌瑾攝）

    台北市第二殯儀館（懷愛館）擬擴大回饋範圍，新增信義區、文山區共五個里，引起大安區里長反彈。（記者叢昌瑾攝）

    2025/03/28 05:30

    考量對當地交通造成衝擊 但大安區里長反彈 擔憂引發排擠效應

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市第一殯議館拆除後，殯葬處理量能轉移至位於大安區的第二殯儀館（懷愛館），考量對當地交通造成衝擊且擴及其他區域，地方也有擴大回饋範圍的聲音，台北市殯葬管理處修正《台北市立殯儀館回饋地方自治條例》，新增信義區、文山區共五個里，引起大安區里長反彈；松山、信義選區的國民黨籍議長戴錫欽認為，衝擊範圍擴大，回饋機制當然要重新檢討；同黨的國民黨大安、文山區議員王欣儀則認為，市府應提出具說服力的數據，讓在地居民信服。

    戴錫欽︰回饋機制要重新檢討

    依自治條例現行回饋金補助範圍為懷愛館所在大安區五十三個里，以及鄰近的文山區興昌、興泰及興旺三里，還有信義區黎平、黎忠、黎安里三里，一年發放共約三千多萬元回饋金。預告修正草案新增信義區雙和、惠安、黎順以及文山區萬盛、興邦共五個里。

    大安區里長︰全力捍衛回饋金權益

    大安區里長對於擴大補助範圍持反對意見，有里長指出，將全力捍衛大安區回饋金的權益，拒絕市府違背法源擴大補助範圍，下週將邀集在地議員及大安區各里辦公處，召開回饋金管理委員會會議討論。

    戴錫欽表示，一殯拆除後，量能轉移至懷愛館，懷愛館周邊車流日增，受衝擊範圍也必然增加，原回饋機制有重新檢討的必要；經過市府初步試算過，即便範圍擴大，原本領有回饋金的各里金額只增不減，各里里民權益不因此受損。

    王欣儀︰盼市府提出具說服力數據

    王欣儀表示，大安區里長聯誼會反對擴大補助範圍，擔憂因此造成排擠效應；擴大範圍包含文山區，她身為大安、文山區民代相當為難，希望市府提出一個科學、具說服力的數據，證明擴大範圍的必要性，才能服眾。

    殯葬處回應，懷愛館整建完成，禮廳及冰櫃數均有增加，加上原本一館的服務量能，營運至今對大安區及周邊交通有造成部分影響，目前提出的修正版本即以交通的影響範圍為基礎。依修法程序，現階段正進行法令預告，盼能蒐集外界對於此法令相關意見，併送市府法規委員會審議，預計五月送市政會議討論，通過後再送進議會法規委員會。

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