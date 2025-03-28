枋山鄉代會主席洪啟能涉貪 羈押禁見

2025/03/28 05:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕無黨籍的枋山鄉民代表會主席洪啟能涉嫌在擔任枋山鄉長期間收受賄款販售清潔隊員職位，並在辦理鄉公所小型工程時與廠商勾結侵吞公款，屏東地檢署指揮檢調人員前往鄉民代表會及住處搜索，昨向屏東地方法院聲請羈押禁見獲准。

無黨籍的枋山鄉民代表會主席洪啟能從政資歷豐富，擔任過四屆鄉民代表、二屆枋山鄉長，為人海派，個性強悍，但也引發糾紛不斷，在擔任鄉長期間因為外遇與妻子鬧離婚，妻子委託徵信公司偷拍性愛影片，還爆出警方及戶政人員涉嫌洩個資並勒索事件，鄉長任內也與當時鄉代會主席不合，卸任後，回鍋擔任鄉代會主席，又與鄉長羅金良關係不睦，行事爭議不斷。

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屏東地檢署日前接獲檢舉案件，指洪啟能擔任鄉長期間涉嫌賣官，收取特定人士賄款後同意清潔隊員職務給予特定人士，而在辦理鄉公所廁所修建等小型工程時，涉嫌與廠商勾結，利用不實的收據申報完工，詐騙工程費用，實際上並沒有施工，另外還有其他工程也疑似有問題，因此二十六日屏東地檢署指揮廉政署、屏東調查站等人員到洪啟能的住處、代表會主席辦公室等處搜索，帶回相關資料釐清，而涉案廠商也帶回訊問。

洪啟能否認賣官收受好處，但無法說明相關疑點，檢方認為洪啟能所涉案件重大，有串供之虞，昨天下午向屏東地方法院聲請羈押禁見獲准，全案正擴大偵辦中。

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