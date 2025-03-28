墾丁非法業者哄抬清明房價 重罰、停業

非法業者趁機哄抬房價被屏縣府重罰停業。（屏縣府提供）

2025/03/28 05:30

1晚房價從8百多暴漲至近8千元 縣府稽查 最高可罰50萬

〔記者蔡宗憲、吳亮儀／綜合報導〕國內旅遊市場低迷，墾丁觀光今年以來備受衝擊，但清明四天連假即將登場，挾著墾丁年度獨立音樂盛事「台灣祭」的加持，訂房率「開紅盤」飆上九成，不過，有業者趁機哄抬房價，一晚從八百多暴漲至近八千元，屏東縣府出手稽查，確認涉案民宿非法經營，依《發展觀光條例》祭出十萬至五十萬元並勒令歇業。

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台灣祭加持 訂房率飆上9成

屏東縣民宿協會理事長余松華說，今年受國旅大環境影響，訂房率慘淡，清明連假有「台灣祭」助陣，吸引年輕樂迷朝聖，墾丁訂房率衝上九成，加上南灣將全面翻新陽傘景觀，希望業者都要愛惜羽毛

屏東縣府傳播暨國際事務處表示，「台灣祭」預計吸引破百萬人次參與。網路上已有不少樂迷哀號「蛋黃區滿了」，只能找「蛋白區」。今年除百組樂團輪番演出，還推出文創市集、輕食、手作體驗、拍貼機及全明星躲避球等多元內容，縣府歡迎全台樂迷共襄盛舉。

縣府建議 訂房前查詢合法業者

然而，台灣祭商機也讓部分業者動歪腦筋。有網友踢爆，某民宿趁勢將平日八百多房價暴漲至近八千元，漲幅近九倍，引發眾怒。屏東縣府交通旅遊處調查後發現，該業者為非法民宿，立即依《發展觀光條例》裁罰，並勒令歇業。縣府強調，將全面稽查，確保住宿市場公平透明，避免旅客權益受損。

縣府提醒民眾，訂房前可上交通部觀光署「台灣旅宿網」查詢合法業者，或參考屏東縣推廣的「金鑰獎友善店家」資訊，直接聯繫合法旅宿或透過官方系統下訂。若發現業者哄抬房價，可向縣長信箱或一九九九專線投訴。

發現者哄抬房價 可打1999投訴

觀光署長周永暉昨受訪時表示，「口碑行銷很重要」，不限於墾丁，交通部很相當重視地方觀光，墾丁過去有些品牌很不錯，有些業者經營在地化相當不錯，應該多給肯定，也希望有些業者自律，才能把觀光環境做得更好。

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