YouBike前30分鐘續免費？ 台東近日決定

台東YouBike「前30分鐘免費騎」方案，3月底截止後是否持續，尚待縣府決定。（記者黃明堂攝）

2025/03/28 05:30

1年補貼要1千萬元 找到財源才能續辦

〔記者黃明堂／台東報導〕台東YouBike自去年十二月啟用後，因「前卅分鐘免費騎」方案激勵，累計租借次數已突破六萬，註冊卡片數量突破一萬四千張。免費方案三月底即截止，恐影響後續借騎率，造成縣府砸兩億建置的公共自行車系統閒置而浪費。環保局表示，因補貼需財源，三月底前應該會決定是否延續免費方案。

免費激勵 租借次數已破6萬

台東環保局表示，建置公共自行車系統是基於讓民眾享有更潔淨的空氣與更友善的交通環境。相較於啟用初期僅有十四座場站，目前已增至卅七站，涵蓋市區主要交通節點、學校及住宅區，使公共自行車更具可及性。

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環保局指出，租借次數從最初的每週兩千次成長至目前接近六千次，顯示YouBike已成為許多民眾日常通勤與休閒出遊的重要工具。預計本月底達四十站後，逐步向北延伸至卑南，向南擴展至知本等地區，讓更多鄉鎮享受便捷的公共自行車服務。

民眾認應確保高借騎率

YouBike對部分遊客提供了自駕或搭乘公共運輸之外的另種交通選擇，不少在地民眾也趁著免費半小時的優惠，騎乘嘗鮮。有民眾說，其實家裡本來就有腳踏車，未來如果少了免費方案，就騎自家的車就行了。也有民眾認為，政府既然砸兩億花大錢建置公共自行車系統，就應該確保高借騎率，否則就浪費公帑了，新北市推行YouBike多年，不久前也是祭出前半小時免費來提高借騎率。

不過，環保局說明，事實上「免費」是由縣府找財源補貼，開辦以來每個月補貼費用都數十萬元，估計若全年補貼，要一千萬元，必須要有財源，才能續辦免費措施，三月底前應該會決定是否繼續前半小時免費方案。

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