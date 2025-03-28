台東清明紙錢集中燒 可兌換羅漢松

台東環保局鼓勵清明祭祖紙錢集中燒。（記者黃明堂攝）

2025/03/28 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕為減對空氣品質的影響，台東縣環保局推動紙錢集中燒及以功代金活動，鼓勵追思祭祖民眾可將欲自行火化紙錢帶至「紙錢集中處」進行收集，載運至焚化廠專用爐煉化。其中，三月廿九日及卅日兩天在台東市的集中燒活動，可兌換羅漢松一株，限額三百株。

29及30日東市進行 限額300株

台東縣環保局說明，今年清明節「紙錢集中服務」收運時間及地點為三月廿九、卅日上午九點到下午三點在台東市生命紀念園區懷親堂及懷恩生命紀念館旁、四月三日上午九點到下午四點在台東市生命紀念園區懷親堂、四月三日及四日上午八點到下午四點在卑南鄉朝安堂、四月三日到六日上午八點到下午四點半在太麻里三和殯葬園區、四月四日上午八點到下午四點在東河鄉都蘭納骨堂、四月五日上午八點到下午四點東河鄉興昌納骨堂及關山鎮懷恩園區，民眾可依所在地就近將紙錢交由工作人員。

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環保局指出，紙錢集中燒歷經三年宣導推廣，民眾配合意願逐年增加，去年紙錢集中收運量更逾廿公噸，顯見每年實行成效有顯著增加，大部分民眾已能接受及配合紙錢集中燒政策。

除了響應紙錢集中燒，民眾也可選擇「以功代金」方式，代替購買紙錢，只要透過四大超商（7-11、OK、全家、萊爾富）電子事務機平台，選擇「以功代金」後，點選「台東市」，將原本購買紙錢的費用拿來幫助社福團體，實踐化小愛為大愛的理念，同時將功德迴向先人，一舉兩得。

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