為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    院童陶藝「醜醜美」 安仁家園義賣122萬

    嘉義縣六腳鄉天主教安仁家園，在長榮文苑酒店舉辦「醜醜美小天使陶藝成果展」展示院童陶藝作品，昨進行義賣。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣六腳鄉天主教安仁家園，在長榮文苑酒店舉辦「醜醜美小天使陶藝成果展」展示院童陶藝作品，昨進行義賣。（記者林宜樟攝）

    2025/03/28 05:30

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕長期照顧弱勢兒少的嘉義縣六腳鄉天主教安仁家園，在長榮文苑酒店舉辦「醜醜美小天使陶藝成果展」展示院童陶藝作品，昨進行義賣，七件院童作品及一件陶藝師作品由善心人士競標，義賣金額達一二二萬元，見證社會善的力量。

    安仁家園董事長浦英雄、副縣長劉培東等昨出席義賣；浦英雄表示，安仁家園是嘉義縣第一個兒童及少年安置與教養機構，在地耕耘十五年，為社會服務，希望透過展覽及義賣讓大眾關注弱勢兒少。

    八件作品分別由高明寺、安仁家園顧問侯齡珺、民哥農產行、嘉義贊園建設董事長林文正及妻子陳嫦娥、詹益源建築師妻子林淑娥、朴子扶輪社社長蔡崇富、邱奶奶、泰峰加油站經理陳嘉琦標得，每件金額從二萬元至三十萬元不等，嘉義教區幼發中心十一所幼兒園園長購買十一個杯子，將放在預計五月二十四日開幕的安仁家園「來仁咖啡」使用。

    安仁家園院長謝孟潔表示，「醜醜美」展現孩子們的純真，雖然作品外觀可能不完美，但更呈現孩子的真實情感，作品包含杯墊、杯子、筆筒、存錢筒及肥皂盒等，展期至四月三十日。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播