院童陶藝「醜醜美」 安仁家園義賣122萬

嘉義縣六腳鄉天主教安仁家園，在長榮文苑酒店舉辦「醜醜美小天使陶藝成果展」展示院童陶藝作品，昨進行義賣。（記者林宜樟攝）

2025/03/28 05:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕長期照顧弱勢兒少的嘉義縣六腳鄉天主教安仁家園，在長榮文苑酒店舉辦「醜醜美小天使陶藝成果展」展示院童陶藝作品，昨進行義賣，七件院童作品及一件陶藝師作品由善心人士競標，義賣金額達一二二萬元，見證社會善的力量。

安仁家園董事長浦英雄、副縣長劉培東等昨出席義賣；浦英雄表示，安仁家園是嘉義縣第一個兒童及少年安置與教養機構，在地耕耘十五年，為社會服務，希望透過展覽及義賣讓大眾關注弱勢兒少。

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八件作品分別由高明寺、安仁家園顧問侯齡珺、民哥農產行、嘉義贊園建設董事長林文正及妻子陳嫦娥、詹益源建築師妻子林淑娥、朴子扶輪社社長蔡崇富、邱奶奶、泰峰加油站經理陳嘉琦標得，每件金額從二萬元至三十萬元不等，嘉義教區幼發中心十一所幼兒園園長購買十一個杯子，將放在預計五月二十四日開幕的安仁家園「來仁咖啡」使用。

安仁家園院長謝孟潔表示，「醜醜美」展現孩子們的純真，雖然作品外觀可能不完美，但更呈現孩子的真實情感，作品包含杯墊、杯子、筆筒、存錢筒及肥皂盒等，展期至四月三十日。

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