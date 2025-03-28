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    首頁　>　生活

    雲林成立愛心大平台 可線上捐贈

    2025/03/28 05:30

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕物價漲，民間捐款、捐物資縮水，部分社福團體資源短缺，或有急需時找不到資源，雲林縣府成立愛心大平台線上捐贈系統。社會處長林文志表示，民眾可透過平台以線上支付等多元方式輕鬆捐款做善事，另也能透過平台妥善分配並有效運用資源，照顧到每個需要的弱勢對象。

    雲林縣長張麗善指出，政府資源有限，需靠民間力量來協助，企業、社團及個人都經常主動捐贈善款、物資，幫助需要幫助的人，縣府建置愛心大平台，透過資訊E化，讓社會各界捐贈愛心更便捷，且透明、安全，同時透過平台的妥善分配及運用。

    林文志說，過去社會救助金專戶僅能透過臨櫃匯款方式做愛心，考量許多民眾使用線上支付，愛心大平台上會呈現各項社會救助和社會福利計畫，且提供多元捐助管道，可利用信用卡、LinePay、台灣Pay、超商繳費及虛擬條碼繳費等方式，捐款不受時間、地點限制，民眾捐贈善款、物資會透過單一窗口處理，捐款流向清楚透明。

    社會處表示，愛心大平台採用會員制，民眾可透過電子信箱帳號、LINE、Google搜尋「雲林愛心大平台」，或掃QR Code依步驟操作，即可快速加入會員，相關內容可洽詢社會處救助行政科05-5522658或上網https://donation.yunlin.gov.tw/。

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