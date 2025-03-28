雲林罷免丁學忠 二階連署破萬份

雲林拔釘罷免丁學忠團隊在北港運動公園召開記者會宣布二階連署突破萬份，3月30日在北港舉辦宣講會。（記者黃淑莉攝）

2025/03/28 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林罷免國民黨籍立委丁學忠第二階連署突破萬件，雲林拔釘罷免團隊昨天在北港運動公園宣布三月三十日將在北港義民路舉辦「反共護台、雲林同行」大型宣講會，將邀請反共護台聯盟發起人曹興誠等重量級人物到場宣講，鼓勵更多雲林鄉親團結，勇於參與罷免行動。

30日北港宣講 曹興誠到場

雲林拔釘罷免丁學忠團隊昨天在北港召開記者會，現場拉起施工用的黃色封鎖線，並以封鎖線做成剪綵用綵球。志工表示，這是重現在春節一階連署期間，被公家單位拉起封鎖線驅趕的場景，「封鎖線」本是被設計來保護人民安全、免於危險的，而不是拿來阻擋人民發聲、將民意拒於門外的封印。

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昨天志工戴上工程帽化身為「拔釘工人」參加剪綵儀式開工。志工表示，這象徵現在國家失靈時民眾必須站出來，拔釘工人來進行維修工程，也代表拔釘團隊突破封鎖線。

老伯伯一口氣交82份連署書

拔釘志工指出，由於害怕在地勢力與被查水表，不少民眾委託親朋好友領取空白連署書帶回家寫，挨家挨戶號召親朋好友一同參與連署，最令人感動是有一名老伯伯親自來攤位交八十二份連署書。

趁著這股氣勢，拔釘團體將在三月三十日下午三點到五點在北港義民路舉辦「反共護台、雲林同行」大型宣講會，邀請曹興誠、前主播廖筱君、總統府資政李茂盛及沈國榮、評論員許維智等人同台宣講。

拔釘團隊志工說，雲林第一選區第二階段罷免連署，團隊目標是在四月底前收齊三萬五千份連署書，清明連假期間也將把握返鄉人潮設立多個連署攤點，相關出攤資訊請密切關注《雲林拔釘罷免丁學忠》粉專公告。

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