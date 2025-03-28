高雄大林蒲遷村安置地 將新設國中小

2025/03/28 05:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕大林蒲遷村進入報編法定程序，高雄市政府將在安置地新設國中、國小各一所，不會影響鳳山在地學生的受教權。

大林蒲遷村安置地分布於前鎮區明正里與鳳山區南成里、保安里及中民里，緊臨中山高、台八十八快速道路，周遭有三所國中、三所國小及一所高中，學生就學方便。

請繼續往下閱讀...

市府前天在鳳山區公所召開大林蒲遷村安置地變更前座談會，與會里長們關切遷村後，恐影響鳳山在地學生進入總量管制學校。

都發局強調，大林蒲遷村已規劃在鳳山文中十三、文小廿四等兩處學校預定地，各新設一所國中、國小，不論是大林蒲或鳳山學童的教學及就學，都不會因遷村受影響。

教育局說明，未來國中以鳳林國中遷校預估設置九班，國小以鳳林國小及鳳鳴國小（含附設幼兒園）合併方式搬遷，預估設置十八班及幼兒園二班，興建及開辦經費均由遷村預算支應，將配合遷村時程動工，讓學童就學無縫接軌。

都發局指出，為加速遷村，各項公共建設也積極準備中，除了國中、小外，還有一處多功能活動中心、一處幼兒園、一處日照中心、一處公園、四處停車場、一所消防分隊處、遷移南成派出所等。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法