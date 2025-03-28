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    高雄十大易肇事路段 仁武、鳳山各3條最多

    高雄市十大易肇事路段

    高雄市十大易肇事路段

    2025/03/28 05:30

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市警方公布去年十大易肇事路段，第一名是仁武區鳳仁路，發生三六四件交通事故，鳳山、仁武區各有三條道路上榜最多，台八十八線快速公路鳳山、大寮段也入榜；此外，最容易發生車禍時段為下午四點至六點，主要肇因以未依規定讓車最多。

    仁武區鳳仁路364件事故 居首

    十大易肇事路段昨出爐，以仁武區鳳仁路發生三六四件最多，共造成一人死亡、一六六人受傷，其次為鳳山區建國路三一五件一三○人受傷、三民區民族一路二八九件一二○人受傷。

    行政區以鳳山、仁武區各三條道路最多，鳳山區人口數全市第一，以建國路發生最多，其次青年路、台八十八線鳳山段各有二百多件；仁武區人口成長最快速，除鳳仁路交通事故件數居首，仁雄路、澄觀路各二百多件，其中澄觀路有二人死亡。

    三民區民族一路、九如一路各發生二百多件，大寮區台八十八線大寮段、楠梓區德民路各二百多件；大多為主要幹道，交通流量大、動線複雜、車種混合致爭道行駛，易衍生交通事故。

    警方表示，去年全市交通事故十一萬多件，造成一四九人死亡、五萬多人受傷，比前年減少，近五年呈現穩定下降趨勢。

    警方︰未依規定讓車 肇因首位

    警方分析六大主要肇因，以未依規定讓車七千多件最多，其次未保持行車安全距離四千多件，未保持行車安全間隔、未注意車前狀態均二千多件，違反號誌管制或指揮、起步未注意來往車輛各一千多件。

    分析發生車禍時段，以下午四點至六點達五千件最多，其次是上午八點至十點，都是上下班的交通尖峰時段，提醒用路人提高警覺。

    高雄市十大易肇事路段出爐，鳳山區建國路及青年路均上榜，圖為兩條道路交叉路口。 （記者陳文嬋攝）

    高雄市十大易肇事路段出爐，鳳山區建國路及青年路均上榜，圖為兩條道路交叉路口。 （記者陳文嬋攝）

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