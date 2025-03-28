新城七星潭 藝術家疊石創作

七星潭國際疊石藝術節開跑，鵝卵石漂流木堆成的向日葵，結合大海藍天很耀眼。（花蓮縣觀光處提供）

2025/03/28 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕新城鄉公所去年夏季舉辦疊石藝術比賽，效果不錯吸引遊客，縣府今年結合新城鄉公所舉辦「曼波新城太平洋國際疊石藝術季」，邀請國內外藝術家於七星潭賞星廣場旁海灘進行疊石創作，結合地景及漂流木，將七星潭海岸轉化為天然美術館。

包含來自英國的James Brunt、Jon Foreman、瑞典的Pontus Jansson，及台灣藝術家馬耀、林立仁、了嘎．里外、黃裕榮，及東華大學藝術與設計系教授蔡文慶師生團隊等，已陸續在七星潭將海灘的大小鵝卵石結合漂流木進行創作。

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現場藝術家將花蓮大大小小的鵝卵石堆成高高的寶塔、四周還有石頭依照大小排列成波浪狀，也有作品結合漂流木製作成超大號向日葵「盛開」在海灘上，結合藍天大海相當漂亮。

縣府觀光處長余明勲說，部分作品已完成，其餘預計在清明節假期前完成所有創作，希望為花蓮打造夏季觀光新亮點。除了國內外藝術家的專業級作品，後續也將舉辦民眾創作比賽、音樂表演及石藝展覽，五月份開始的每週末都會有主題特色市集，匯聚在地職人的手作、特色風味美食及地方特色商品，讓遊客有得吃有得玩。

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