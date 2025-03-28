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    玉里大橋南下線新橋 4/1通車

    左邊的玉里大橋南下線新橋，比起通行中的舊橋高度增加不少，新橋將在4月1日起先開放南下車流通行，北上車流則預計4月中開放走新橋。（記者花孟璟攝）

    左邊的玉里大橋南下線新橋，比起通行中的舊橋高度增加不少，新橋將在4月1日起先開放南下車流通行，北上車流則預計4月中開放走新橋。（記者花孟璟攝）

    2025/03/28 05:30

    南下車道先開放 北上4月中改道至新橋 北上線舊橋將進行拆除

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕公路局蘇花改工程處進行玉里至東里段拓寬工程，其中通過活動斷層的玉里大橋辦理原地拆除新建，在二○二三年先拆南下線蓋新橋，留北上線舊橋供南北雙向通行。公路局指出，南下線新橋本月完工，四月一日起分兩階段開放，南下車道先開放，待四月中北上車道改道至新橋，北上線舊橋將展開拆除作業。

    2022年0918地震受損 被判定危橋

    玉里大橋的一代橋一九七七年興建，本來只有雙向各一線道，一九九四年蓋了二代橋，北上、南下各有一座橋梁；由於二○二二年○九一八地震造成橋梁被判定危橋，公路局蘇花改工程處進行台九線安全景觀大道工程納入規劃，前年四月台九線玉里至東里拓寬工程動工，玉里大橋同時啟動原地拆除新建。

    公路局納入台9線安全景觀大道工程

    蘇花改工程處表示，工程先拆除南下橋、原地蓋南下線新橋，南下橋完成後，再啟動北上橋工程。南下新橋經過二年多工期，本月已完工。目前通行的北上線舊橋雙向車道將分兩階段進行改道至南下線新橋，以降低交通衝擊。

    第一階段改道從四月一日下午開始，原來走舊橋的南下車道改至南下線新橋。並接續辦理玉里大橋前後端出入口車道改善施工；第二階段的北上車道預計四月中改道，屆時北上線舊橋也會開始辦理拆除作業，預計拆除工期約一個月，希望於颱風季開始前完成拆除工作。

    南北雙向都屬於工區 限速30公里

    蘇花改工程處表示，無法一口氣讓北上、南下都走新橋的原因，主要是新橋出入口動線還須改善，預計以半個月時間施作路面鋪平及標線劃線，而南北雙向都屬於工區、限速卅公里，提醒用路人小心駕駛。

    花東縱谷玉里有兩條南北向的活動斷層，玉里斷層經過市區，另一條池上斷層則在秀姑巒溪河床，台九線由玉里大橋跨越秀姑巒溪及斷層帶，如今隨著南下線新橋完工供雙向通行，北上線舊橋也即將拆除，想要見證舊玉里大橋最後面貌的民眾，要把握最後半個月。

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