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    首頁　>　生活

    登龜山島「轉大人」 宜縣府擬復辦

    宜蘭縣高中職學生勇登龜山島慶賀成年禮傳統行之有年，但考量登島時間易受氣候及風浪影響更動，2019年起縣府改在其他地點舉辦。（東北角風管處提供）

    宜蘭縣高中職學生勇登龜山島慶賀成年禮傳統行之有年，但考量登島時間易受氣候及風浪影響更動，2019年起縣府改在其他地點舉辦。（東北角風管處提供）

    2025/03/28 05:30

    易受氣候、風浪影響 2019年起改其他地點舉辦

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣高中職學生勇登龜山島慶賀成年禮傳統行之有年，但考量登島時間易受氣候及風浪影響更動，二○一九年起縣府改在其他地點舉辦。近期外界提議盼能重返龜山島復辦成年禮，縣府表示會重新列入評估。

    登島攀登1706個階梯 登高望遠

    龜山島被認為是蘭陽平原守護神，「龜蛇守海口」更是地方重要象徵；縣府過去會在島上舉辦成年禮，邀請縣內各專科及高中職學生挑戰四○一高地，不僅攀登一七○六個階梯，還要克服險峻陡坡登頂，一起登高望遠象徵完成「轉大人」儀式，期許承擔更多社會責任，也是許多人美好回憶。

    今年在草嶺古道 地方盼重回龜山島

    不過，縣府於二○一九年起，已有長達七年不在龜山島舉行成年禮，今年則預計在草嶺古道舉行；議長張勝德曾於優秀青年表揚典禮提及，希望縣府能夠重新邀約青年學子登島，才能更加了解宜蘭的人文景觀與自然生態。

    縣府表示，過去在龜山島舉辦成年禮，容易受到氣候及風浪影響更動時間，曾有敲定登島時間後，因風浪太大而延後辦理的經驗，因此自二○一九年起，規劃到不同地點舉辦成年禮，讓青年學子體驗不一樣的冒險挑戰經歷。

    縣府指出，二○一九年是舉辦外澳沙灘牽罟淨灘，隔年受到疫情影響由各校自辦，接著辦理草嶺古道「向天公借膽．勇闖淡蘭古道」、棲蘭山莊「神木．英才」，以及去年的安農溪泛舟「乘風破浪．揮灑青春」。

    縣府允未來將龜山島納入規劃場域

    縣府期盼透過成年禮，激勵青少年自我磨練，養成責任心、榮譽感，邁向人生下一個階段，成年禮的舉辦方式及內容，每年都會與學校師生共同討論，未來龜山島將會重新納入規劃場域。

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