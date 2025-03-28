台中建國市場旁 泉源糖廠停車場啟用

LaLaport購物中心周邊難停車，泉源糖廠停車場費時2年興建，昨天啟用。（記者蘇孟娟攝）

2025/03/28 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中最大公有市場東區建國市場附近，因帝國糖廠開放及LaLaport購物中心等商場進駐，發展快速，週邊停車位一位難求，市府爭取國產署閒置空地建設「泉源糖廠停車場」，一度因廠商終止契約，工程停擺一年餘之後，再費時二年打造，廿七日順利啟用，將增六十九個停車位，提供民眾停車需求。

住宅密集、商業發達 停車位不足

交通局指出，東區樂成宮、建國市場、帝國糖廠、LaLaport購物中心附近商業發達，周邊也是住宅密集區、學區，停車需求高，市府改善周邊停車位不足問題，因東區屬舊市區，附近已無大面積公有土地可用，在前立委黃國書協助下，爭取國產署閒置空地再利用，斥資一八一三萬元興建中小型停車場。

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不過，該停車場興建一波三折，原已在二○二三年三月動工，不料，動工近一年卻停擺，工地一度雜草叢生，影響景觀，引來地方抗議；交通局指出，二年前工程施作後，發現基地內土石方夾雜大量廢棄物，施工廠商提出終止契約，經清除廢棄物及重新招標後，昨天終於順利啟用。

69個停車位 也可供附近住家使用

交通局長葉昭甫指出，泉源糖廠停車場位東區泉源街及建成路三三六巷，可以提供六十九個汽車停車位，紓解商圈車流、活化土地利用外，因鄰近社區，也能提供附近住家停車。

在地議員陳雅惠雖肯定新停車場啟用紓解停車不便困擾，但東區發展快速，希望市府全面盤點國產署或國防部可用空地，再增闢停車場；葉昭甫說，未來也會以類似模式，盤點東區可利用的零星土地闢建中小型停場。

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