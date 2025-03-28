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    「舊鞋救命」 今起連3天募集物資

    台積電慈善基金會這次也加入舊鞋救命活動，並贊助40呎裝載物資的彩繪貨櫃。（記者蔡文居攝）

    台積電慈善基金會這次也加入舊鞋救命活動，並贊助40呎裝載物資的彩繪貨櫃。（記者蔡文居攝）

    2025/03/28 05:30

    〔記者蔡文居／台南報導〕「舊鞋救命」募集行動今天（廿八日）至卅日一連三天在安平區安億公有停車場舉辦，有鞋子、衣物和包包等三類物資募集活動，邀請民眾一起將愛心送往非洲。

    籲民眾捐鞋子、衣物和包包 送愛非洲

    市府攜手舊鞋救命國際基督關懷協會、慈濟、企業、學校等單位舉辦「舊鞋救命」募集，除資源循環再利用並可響應國際援助行動，市長黃偉哲號召市民響應，踴躍捐贈愛心物資，讓這些物資找到新主人，也承諾市府未來持續配合舊鞋募集活動，跨國援助與世界接軌。

    環保局局長許仁澤表示，舊鞋救命募集公益活動在每天上午十點至下午三點收受物資，提醒市民儘早整理家中堪用的包覆性鞋子、春夏衣物和A4尺寸包包等三大類，親送至現場捐贈，一起送愛到非洲。包括台積電慈善基金會等單位這次也加入，考慮未來常態舉辦並擴大募集回收項目。

    台積電慈善基金會贊助四十呎裝載物資的彩繪貨櫃，董事長張淑芬也出席宣傳募集行動表達支持。此外，慈濟基金會、各大專院校學生及企業志工也熱情響應，不僅協助活動執行，也捐出已募集到的數千雙鞋、衣物與包包。

    這次舊鞋救命活動熱心市民爭相報名當志工，共逾一千二百人報名。活動現場也集結社福慈善團體舉辦知足藏樂二手公益市集。

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