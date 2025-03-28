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    偽造罷免連署 市選委會︰嚴謹查對

    身兼台南市選委會總幹事的南市民政局長姜淋煌表示，罷免連署查對過程絕對嚴謹、謹守行政中立。（記者蔡文居攝）

    身兼台南市選委會總幹事的南市民政局長姜淋煌表示，罷免連署查對過程絕對嚴謹、謹守行政中立。（記者蔡文居攝）

    2025/03/28 05:30

    籲罷團遵守選罷法規範 勿再有冒名連署、死亡連署等情況

    〔記者蔡文居／台南報導〕全台各地罷免行動如火如荼展開，卻接連傳出偽造連署、冒名簽署及查對爭議等疑雲，引發社會高度關注，國民黨台南市黨部副主委甚至被法院裁定羈押禁見事件，身兼台南市選委會總幹事的市府民政局局長姜淋煌表示，查對過程絕對嚴謹、謹守行政中立，呼籲罷免團體應遵守法令。

    民政局局長強調 謹守行政中立

    罷免案第一階段連署過程屢屢爆出不法情事，包括連署名冊涉嫌偽造、死亡連署、冒名連署等情形。

    姜淋煌表示，南市選委會絕對會謹守行政中立，公平公正的嚴格審查，呼籲罷免團體應回歸民主初衷，遵守選罷法之規範，勿以身試法、勿再有偽造連署、死亡連署等情形發生。

    南市選委會指出，罷免案的主管機關為中央選舉委員會，中選會收件後，交由地方選委會進行查對工作。地方選委會則依法分由人事行政總處、銓敘部、內政部役政署、國防部、戶政事務所等單位協查。人事行政總處、銓敘部查對是否公務人員；內政部役政署查對是否為替代役役男；國防部查對是否為現役軍人；戶政事務所查對年齡、居住期間、有無提議前死亡等。

    不會以電話或親訪是否本人簽章

    選委會表示，協查機關在查證後交由地方選委會彙整，選委會再查對提議人名冊時，如發現有同一筆跡代簽或偽刻印章等涉嫌偽造的情事，得郵寄查詢單予當事人向其查詢是否為本人簽名或蓋章，並不會以電訪或親訪方式查詢，其過程嚴謹標準一致。

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