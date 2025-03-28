防治登革熱 4/1起查獲孑孓即開罰

南市登革熱防治中心籲請民眾清除所有可能積水的容器，消滅病媒蚊孳生源，以免被罰。（南市衛生局提供）

2025/03/28 05:30

依傳染病防治法開罰3000至1萬5000元 且無改善期

〔記者蔡文居／台南報導〕天氣逐漸轉暖，台南市登革熱病媒蚊數量已進入上升期。南市登革熱防治中心表示，南市自四月一日起，針對查獲孳生源者，一律依傳染病防治法開罰三千至一萬五千元，且無改善期。

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依據南市登革熱防治中心誘卵桶監測數據，蚊卵數量正逐漸攀升中，三月誘卵桶平均陽性率十二．七三％，較二月平均四．○六％明顯提升，民眾也感受到蚊子有變多的趨勢。

桶、缸、甕、盆為病媒蚊容器大宗

登革熱防治中心表示，埃及斑蚊及白線斑蚊是登革熱主要病媒蚊，兩種斑蚊的幼蟲（孑孓）喜歡生長在乾淨的水域，只要○．五公分高的水即可成為孵化的空間，像是樹洞、椰子殼、竹筒等或人為棄置的飲料罐、紙杯、紙碗等；包括水桶，洗澡盆、鍋碗瓢盆等，只要有積水就有機會成為孳生源。

根據統計，病媒蚊陽性容器態樣以桶、缸、甕、盆佔六五．七一％為最大宗，其次為帆布、大型塑膠袋等，容器如未即時清除，下雨過後即會成為登革熱病媒蚊孳生的溫床，一週後就會產生數量龐大的登革熱病媒蚊，登革熱傳播風險也同步提升。

籲民眾儲水時落實巡、倒、清、刷

防治中心表示，截至三月廿六日止，今年全國境外移入登革熱病例已累計卅九例，南市今年本土登革熱零病例，境外移入個案一例。登革熱防治最有效的方法是「孳生源清除，容器減量」，噴藥則為輔助性緊急措施。因應水情影響加上天氣轉熱，目前正是病媒蚊孳生好發期，籲請民眾儲水時，務必「巡、倒、清、刷」落實環境孳清工作。

登革熱防治中心主任尤天厚指出，四月一日起，針對查獲孳生源者，一律依傳染病防治法規定，處罰鍰三千至一萬五千元，無改善期。籲請民眾配合防疫，巡視住家、工作點周遭環境，清除所有可能積水的容器，消滅病媒蚊孳生源。

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