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    首頁　>　生活

    竹縣罷免立委 「民主胖卡」巡迴快閃

    民主胖卡巡迴竹縣設置行動連署站，竹縣議員歐陽霆（右）、二區罷免林思銘領銜人謝婷婷（中）與一區罷免徐欣瑩領銜人余筱菁（左）呼籲縣民站出來。（記者廖雪茹攝）

    民主胖卡巡迴竹縣設置行動連署站，竹縣議員歐陽霆（右）、二區罷免林思銘領銜人謝婷婷（中）與一區罷免徐欣瑩領銜人余筱菁（左）呼籲縣民站出來。（記者廖雪茹攝）

    2025/03/28 05:30

    下架徐欣瑩、林思銘 民進黨竹縣黨部與民團攜手合作

    〔記者廖雪茹、洪美秀／新竹報導〕新竹縣第一、第二選區立委罷免案的第二階段連署邁入第三週，為加速連署書突破萬份，民進黨竹北市民代表除了到宅服務，新竹縣黨部更與兩罷團攜手合作，昨啟動民主胖卡巡迴全縣十三鄉鎮市設置行動連署站，並在市場、夜市、公園及廟宇等地快閃，提供全國卅五區罷免案都可簽署的服務，以方便鄉親參與，也邀請更多年輕人主動勇敢地站出來。

    穿梭13鄉鎮市 設行動連署站

    民進黨新竹縣議員歐陽霆、竹北市民代表曾玉菱、邵啟月、陳禹同、范格菱與一區罷免徐欣瑩領銜人余筱菁、二區罷免林思銘領銜人謝婷婷，昨在竹北天后宮前廣場宣布這項合作行動，高呼「每一張連署書都極為重要，缺一不可！」

    歐陽霆表示，中央黨部已宣布，全國各縣市黨部與黨公職服務處轉為民主連署站，協助大罷免；中常會更宣布啟動第二階段「人民是頭家」下鄉宣講活動，一個月內深入全台各地方擴大舉辦三百場的政策宣講會。縣黨部主委鄭朝方指示全縣黨公職與兩罷團攜手合作，並推出民主胖卡巡迴新竹縣。

    余筱菁表示，一區的範圍廣大分散，「除舊汰欣」團隊不畏風雨在大街小巷宣講及收取連署書，卻屢遭地方機關、國民黨黨工及不明人士驅趕，租借場地被刁難，旗幟看板更屢遭破壞，她已報案追究責任。

    目前一區連署書已收集五千份，二區則是收集了七千份，距離三萬多份的目標還有一大段距離。罷免程序需要兩次連署與一次投票，兩罷團領銜人呼籲縣民廣邀親朋好友共同連署，才能成功罷免不適任的立委。

    竹市雙罷免 民眾違停作勢攻擊

    新竹市雙罷免（高虹安、鄭正鈐）二階連署目前已進入衝刺連署階段，民進黨市議員劉崇顯及曾資程昨天出動快閃連署站，前往竹科園區附近的集福宮，遇到民眾開車怠速違停在紅線上，阻擋罷免志工視線，甚至作勢攻擊及出言不遜，呼籲警方硬起來保護罷免志工。

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