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    白沙屯媽祖進香 首日逾5萬人報名

    白沙屯拱天宮進香昨天首日報名，民眾大排長龍，至傍晚六點已逾五萬人報名。 （民眾提供）

    白沙屯拱天宮進香昨天首日報名，民眾大排長龍，至傍晚六點已逾五萬人報名。 （民眾提供）

    2025/03/28 05:30

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖徒步前往雲林縣北港鎮朝天宮進香，是全國矚目的宗教盛事，昨天首日受理現場報名，大批信眾湧入，希望陪同媽祖婆一起前往進香，新北市一名婦人昨一口氣替一○六二人完成報名。白沙屯拱天宮管理委員會總幹事陳春發表示，至傍晚六點，已逾五萬人報名，呼籲信眾不需趕在前幾天報名。

    大排長龍 廟方籲避開前幾天

    「首日報名的人真的很多，排隊人潮甚至排到平交道附近牌樓！」陳春發說，昨天報名人數踴躍，廟方人員也盡全力處理，直到傍晚六點，廟方人員仍在處理報名事務，拱天宮主委洪文華說，有不少民眾在拱天路聖母橋等候。

    陳春發估計首日報名人數逾五萬人，呼籲信眾避開前幾天的尖峰時段，節省寶貴時間。

    新北婦人幫上千人報名

    雖然報名首日天氣炎熱，有民眾分享，人潮不只排到平交道附近牌樓，甚至連通往拱天宮停車場的拱天路也擠滿人龍，不少信眾也互相告知多補充水分。

    其中，前幾位排隊信眾中，一位來自新北市的婦人幫上千人完成報名，完成報名者可拿到帽子、背心、臂章、毛巾等。

    廟方準備23萬份進香服

    白沙屯媽祖南下北港朝天宮進香的隨香信徒人數，年年創紀錄，二○二一年報名人數七萬八千多人、二○二二年達到九萬九千多人、二○二三年首度突破十萬增至十一萬三千人、去年則達十七萬九千多人，今年廟方也準備多達二十三萬份進香服。

    由於不少人幫忙報名，拱天宮重申，未授權任何單位或團體辦理代客報名，為確保個人隱私與財務安全，信眾若需要代理報名，請審慎評估選擇信譽良好之代理人，嚴防有心人士及網路詐騙。

    白沙屯拱天宮進香昨天首日報名，民眾大排長龍，至傍晚六點已逾五萬人報名。 （民眾提供）

    白沙屯拱天宮進香昨天首日報名，民眾大排長龍，至傍晚六點已逾五萬人報名。 （民眾提供）

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