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    考試院核准 植物診療師8月首試

    首屆植物診療師國考預計今年八月舉行，每年舉辦一次。（資料照）

    首屆植物診療師國考預計今年八月舉行，每年舉辦一次。（資料照）

    2025/03/28 05:30

    〔記者林曉雲／台北報導〕考試院昨日通過「專技人員高考植物診療師考試規則」，預計今年八月首次舉辦考試，每年舉辦一次，相關資訊五月初將在考選部全球資訊網公告，提醒有志投入植物診療師工作者可及早準備。

    考試院說明，為提升植物保護水準，強化植物防疫檢疫及高風險農藥使用管理，建立植物診療師專業服務體系，植物診療師法於去年完成立法，依規定，我國國民經植物診療師考試及格並領有證書者，得充任植物診療師。

    植物診療師的應考資格，為國內大專校院或符合教育部採認規定之國外大專校院植物醫學、植物保護、植物病蟲害、昆蟲、植物病理、農藝、農園生產、園藝、農業化學、土壤科學、森林、林業研究、自然資源、農業科技、精緻農業等相關系所科組或學位學程畢業，領有畢業證書者。

    考試方式採筆試，應試科目包括「植物病害診斷鑑定與防治學」、「植物蟲害診斷鑑定與防治學」、「植物生理及生理障礙診斷與治療學」、「植物栽培管理及土壤與肥料學」、「農藥藥理與應用學」及「植物有害生物綜合管理學」六科目，均採測驗式試題，總成績滿六十分為及格，由考試院發證書，並函農業部查照。

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