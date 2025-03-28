委員人數不足半數 NCC：換照卡關廣電可繼續播出

立法院交通委員會昨日邀請國家通訊傳播委員會代理主任委員陳崇樹列席報告業務概況並備質詢。（記者叢昌瑾攝）

2025/03/28 05:30

〔記者林志怡／台北報導〕去年「國家通訊傳播委員會（NCC）組織法」修法通過迄今，NCC委員人數仍不足半數，導致廣電事業經營執照換照等業務停擺，今年上半年有卅七家業者無法完成換照程序。NCC代理主委陳崇樹昨指出，會告知申請業者審查進度，並建議平台業者讓尚在換照中的業者繼續播出，但對NCC委員人數不足一事，因提名屬行政院職權，他沒有特別評論。

陳崇樹昨日赴立法院交通委員會業務報告並備詢，他表示，目前有法規可協力，讓換照中的業者繼續留在平台上播出。至於朝野立委關心新版NCC委員提名名單進度，陳崇樹強調，NCC委員提名屬行政院職權，NCC在此過程中沒有角色。

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立院凍刪預算 4月過後無法維持運作

陳崇樹也提到，今年度預算遭立法院大幅凍刪，若預算情況維持不變，NCC四月過後將無法維持運作，在水電費告罄的情況下，服務民眾所需的資訊系統也將全面停擺，目前與地主協商是否可延後支付房租，但即使地主同意，也只能撐到九月。

此外，陳崇樹提到，NCC去年十月起針對商業簡訊實施審核新制，至今年二月，一六五受理打詐檢舉簡訊數為○，NCC也針對二二一萬外籍人士所持有的預付卡進行清查，已完成兩百萬餘戶、停話二萬餘戶，預計八月全數清查完成。

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