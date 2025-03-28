準公托評鑑未過 家長憂領不到補助／衛福部：3個月內研議對策

立法院社會福利及衛生環境委員會昨邀請衛生福利部針對「少子女化衝擊，如何營造友善托育環境」進行專題報告並備質詢，圖為衛福部次長呂建德。（記者方賓照攝）

2025/03/28 05:30

〔記者林惠琴／台北報導〕民眾反映小孩原送托的準公共化托嬰中心因評鑑未過須換一家，連帶每月可請領的一萬五千元（含地方政府加碼二千元）托育補助領不到，只剩五千元育兒津貼。衛福部社會及家庭署代理署長周道君表示，目前對這類更換情況，相關補助仍保有緩衝期三個月，期間領取金額不受影響；至於相關政策是否放寬，將在三個月內研議。

目前公共化托育補助每月七千元起、準公共托育一萬三千元起。藍委蘇清泉等人昨在立法院社福及衛環委員會上臨時提案，指接獲民眾陳情，這些家長不能更換托嬰中心原因包括離家近、費用、熟悉度等，若僅因評鑑結果即取消補助，是否意味托嬰中心的疏失，最終由無辜的家長承擔後果？

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周道君指出，現行規定，準公共化托嬰中心評鑑不合格，造成家長須另覓托嬰中心，發放補助設有三個月緩衝期，期間照原本金額發放，不會調降。衛福部也將研議在改善期後仍未達標準，再採其他措施之可行性。

另外，在野陣營凍刪總預算，藍委黃健豪遭指先前凍刪育兒津貼預算，卻跑去申請育兒津貼，引爆民怨。藍委陳菁徽昨強調育兒津貼一毛未刪，並要求官員說明不影響發放。衛福部次長呂建德表示，少子女化對策經費共遭凍結一○一○萬元，加上已通過財政收支劃分法，作為行政官員，須把最壞狀況跟國人報告，坦言確實有影響，無法承諾一定都領得到。

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