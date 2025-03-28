保健食品稅率 擬分年降至20％

經濟部初步評估，保健食品關稅擬採分階段逐步調降方式，如分五年由卅％降至廿％。（資料照）

2025/03/28 05:30

〔記者鄭琪芳／台北報導〕我國保健食品關稅稅率卅％，朝野立委質疑過高。財政部長莊翠雲昨表示，經濟部產發署已有具體方向，部分保健食品可分年分階段調降；經濟部次長江文若也表示，保健食品關稅將調降，方向已經確定。據經濟部初步評估，保健食品關稅擬採分階段逐步調降方式，如分五年由卅％降至廿％。

美國川普政府四月二日將宣布「對等關稅」，立法院財政委員會昨邀請相關部會進行專題報告，部分立委關切保健食品關稅。莊翠雲表示，目前產發署有具體方向，部分產品可以分年分階段調降關稅，但內容尚須產發署提供。

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民進黨立委王世堅質疑，我國保健食品關稅卅％，遠高於韓國的八％、日本十四．五六％，印尼、泰國、馬來西亞均為五％。江文若表示，保健食品關稅研議調降，「這個方向已經確定了」。

經濟部去年六月向立法院提出「我國保健食品調降關稅之效益評估」指出，我國保健食品產值近千億元，其中錠劑、膠囊狀食品平均產值約四四七億元，而錠劑、膠囊二○二二年進口值約七十六億元，約四十七％來自美國。台灣加入WTO後，錠劑、膠囊關稅由五十％調降至卅％，年平均進口成長率約五．五七％。

國內錠劑、膠囊產值將下滑

報告指出，若將錠劑、膠囊關稅降至廿％，國內錠劑、膠囊產值將下滑二．四六％至十五．○四％，對產業造成衝擊，宜有長期規劃及全盤配套，如適度鬆綁食品管理相關法規等，採分階段逐步調降，如分五年由卅％降至廿％，同時加強管控進口產品，確保降稅反應至終端售價。

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