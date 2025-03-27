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    桃醫結合共照中心 打造失智精神病房

    桃園醫院與失智共照中心攜手打造失智精神病房「憶暖家園」，透過整合式照護團隊，協助患者穩定病情。 （桃園醫院提供）

    桃園醫院與失智共照中心攜手打造失智精神病房「憶暖家園」，透過整合式照護團隊，協助患者穩定病情。 （桃園醫院提供）

    2025/03/27 05:30

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕當長輩半夜執意打包行李「要回老家」、懷疑家人偷東西，或情緒激動、錯認屋內有人，這些看似突如其來的行為，若持續數週至數月，很可能是失智症合併精神與行為症狀的表現，衛生福利部桃園醫院與失智共照中心打造失智精神病房「憶暖家園」，透過整合式照護團隊，協助患者穩定病情，也減輕家屬照顧壓力。

    桃園醫院精神部主任蘇柏文說，當失智症患者出現妄想、幻覺、攻擊行為等狀況時，除了門診治療，住院觀察與藥物調整也是重要的選擇，該院失智精神病房的成立讓桃園市患者可就近收治。

    一般精神科主任張芷瑄說，失智症是源自大腦疾病或神經退行性變化，導致記憶、語言、判斷等能力逐漸退化；失智共照中心主任王韋翔也說，失智症的診斷需要結合病史、抽血與影像檢查，排除其他可能因素，再依個案情況進行藥物治療，早期發現、早期治療可延緩認知退化，若患者合併精神行為症狀，應儘早尋求專業協助。

    桃園醫院失智精神病房照護團隊，由精神科與神經內科醫師、護理師、專科護理師、職能治療師、心理師、社工師等六大專業人員組成，必要時由物理治療師、語言治療師、營養師等支援。

    護理長張詩閔分享七十八歲陳爺爺案例，過去他是合唱團成員，住院後變得沉默寡言、情緒低落，醫護團隊安排音樂療法時光，播放他熟悉的老歌，不久後他眼神重現閃耀光彩，甚至輕輕跟著哼唱。

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