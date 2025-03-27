桃園某補習班狼師性騷 民代質疑市府監督失職

民進黨立委林月琴（左）、市議員魏筠（右）指中壢某補習班爆發多起爭議。 （林月琴國會辦公室提供）

2025/03/27 05:30

〔記者謝武雄、謝君臨／綜合報導〕民進黨立委林月琴、市議員魏筠，昨在立法院舉行「張善政還在睡！學生老師都遭殃」記者會，指中壢某補習班爆陳姓狼師多次性騷擾女童，謝姓老師涉多次不當管教學生，質疑市府對補習班監督管理失職，市長張善政應出面道歉。

市府教育局副局長賴銀奎表示，性騷擾案件須由家長提出告訴，警方會通知社會局轉教育局召開不適任人員認定委員會，最嚴重者可認定終身不得擔任補習班教師；兩位被害人家長尚未向派出所報案提告，社會局已多次告知家長關於性騷擾申訴流程；陳師有性騷前科，教育局予以列管，調查結果出來前不得任教。

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謝姓教師不當對待學生 遭罰6萬

至於謝姓教師去年三月間發生不當對待學生情事，賴說，由社會局依違反兒童及少年福利與權益保障法裁處六萬元罰鍰，並由教育局審認一年不得任短期補習班的負責人或教職員工。

林月琴提出四大質疑，包括聘用有前科的老師，教育局責任何在？補習班的體罰與不當管教，教育局是否接獲投訴而未有效處理？職場霸凌事件，對老師的威脅不可容忍。長期非法經營，稽查機制何在？

魏筠表示，該補習班情緒失控的謝師毆打學童至全身瘀傷，已觸犯刑法傷害罪、兒少福利與權益保障法，去年底聘用有前科的陳姓狼師，竟發生跟蹤、襲胸、騷擾女學生的惡劣行徑。且該補習班被市府廢止立案後，持續開班授課達四年之久，至今年三月中旬重新完成立案程序，市府竟僅累計罰款七十萬元，其餘離譜情況還包括拖欠員工薪資、老師持球棒巡堂等。

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