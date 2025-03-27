泳池排水口吸人 婦人背部大片瘀傷

婦人經旁人協助才脫困，但已造成背部瘀傷。（黃瓊慧提供）

2025/03/27 05:30

旁人協助花了18秒才掙脫 業者進行慰問和賠償 並研究如何改善

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市一對親子廿一日晚間六點至蘆竹國民運動中心兒童泳池玩水，卻發生家長的背部被泳池花灑排水孔吸住的意外，孩子見狀緊急找人協助救援媽媽，花了十八秒才掙脫，但背部留下吸水孔瘀傷痕跡；運動中心營運業者回應，泳池原僅一個吸水孔，雖已改善為兩個來降低吸力，仍有風險，要再研究如何改善。

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二○○四年八月間，蘆竹某社區游泳研習班因泳池落水頭（排水口）未加蓋，一名學童的手被吸入直徑十公分的孔洞內，他無力拉出，不幸溺斃；二○一七年七月卅日，桃園區十一歲林姓男童在社區SPA池游泳，手臂突遭排水孔吸住溺水，救起時已無意識，送醫急救終因缺氧性腦病變、吸入性肺炎、左手前肢腔室症候群成了植物人。

猶如電影「絕命終結站」劇情一再發生在現實生活中，蘆竹國民運動中心的案例更是大人也受害，讓接獲陳情的市議員黃瓊慧直呼「恐怖」。

議員：若是兒童 後果不堪設想

黃瓊慧說，這對親子到兒童泳池游泳，家長被花灑排水孔的強大吸力吸住後，無法自行脫困，趕忙叫孩子去求救，事後發現她的背部被吸出超大印痕，成人尚且如此，若換成孩子被吸住，後果不堪設想，國內外都有排水孔吸人導致溺斃或受傷的案例，不可不慎。

排水口花灑設備檢修 暫停使用

蘆竹國民運動中心現為市府體育局依促進民間參與公共建設法，委由長佳機電工程股份有限公司營運管理；長佳人員說，事發後，有持續關心家長傷勢，已聯絡保險公司進行賠償問題，兒童泳池雖仍開放，但花灑設備已暫停使用。

體育局官員表示，當天兒童泳池開啟花灑戲水設施，這名家長靠在排水孔邊上，才會因吸力太強造成背部瘀青，運動中心人員立即關閉、檢修花灑，並在現場擺放立牌公告警示、安排人員加強巡邏與提醒，後續將與機電人員評估減低吸力的改善方案。

一名媽媽帶著孩子到蘆竹國民運動中心兒童泳池玩水，被花灑設備的排水孔吸住，經旁人協助才脫困。（記者周敏鴻攝）

一名媽媽帶著孩子到蘆竹國民運動中心兒童泳池玩水，被花灑設備的排水孔吸住。（記者周敏鴻攝）

防範泳池排水口吸入注意事項

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