高雄茄萣國中國樂班 週日公益演出

茄萣國中成立音樂班6年，為北高雄培育不少愛好音樂的學子。（茄萣國中提供）

2025/03/27 05:30

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市最西北邊的漁村學校茄萣國中，六年前成立國樂班，連續兩年榮獲全國學生音樂比賽高雄市賽唯一特優第一名，取得全國參賽權，本週日（卅日）將攜手高市牙醫薩克斯風樂團和爵沛薩克斯風重奏團，在高市文化中心至德堂公益演出。

茄萣國中於一○七學年度成立音樂班，六年來為北高雄培育許多愛好音樂的學子，指揮杜潔明老師透過平日勤練，讓茄中國樂團能在高市眾多國樂班脫穎而出，成績大放異彩。

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茄萣國中校長王東進表示，為鼓勵學生，讓他們有更好的音樂表演舞台，自一一二年起與表演藝術家及實驗創新發展協會合作，分別在大東藝術中心和高市文化中心展演，佳評如潮。

今年在美樂蒂文教董事長李宗銘引介下，結合高市牙醫薩克斯風樂團和爵沛薩克斯風重奏團，規劃一場《古今共奏、一曲萣情》公益演奏會，除國樂團和絲竹樂合奏外，並穿插茄萣女兒郭瑩璱的創作「情人碼頭」、「信魚傳說」，由前聖骨科診所院長蔡明志中國笛伴奏。

茄萣國中《古今共奏、一曲萣情》公益演奏會，卅日下午三點在高市文化中心至德堂演出，門票逕洽年代售票系統。

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