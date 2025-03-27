為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高雄茄萣國中國樂班 週日公益演出

    茄萣國中成立音樂班6年，為北高雄培育不少愛好音樂的學子。（茄萣國中提供）

    茄萣國中成立音樂班6年，為北高雄培育不少愛好音樂的學子。（茄萣國中提供）

    2025/03/27 05:30

    〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市最西北邊的漁村學校茄萣國中，六年前成立國樂班，連續兩年榮獲全國學生音樂比賽高雄市賽唯一特優第一名，取得全國參賽權，本週日（卅日）將攜手高市牙醫薩克斯風樂團和爵沛薩克斯風重奏團，在高市文化中心至德堂公益演出。

    茄萣國中於一○七學年度成立音樂班，六年來為北高雄培育許多愛好音樂的學子，指揮杜潔明老師透過平日勤練，讓茄中國樂團能在高市眾多國樂班脫穎而出，成績大放異彩。

    茄萣國中校長王東進表示，為鼓勵學生，讓他們有更好的音樂表演舞台，自一一二年起與表演藝術家及實驗創新發展協會合作，分別在大東藝術中心和高市文化中心展演，佳評如潮。

    今年在美樂蒂文教董事長李宗銘引介下，結合高市牙醫薩克斯風樂團和爵沛薩克斯風重奏團，規劃一場《古今共奏、一曲萣情》公益演奏會，除國樂團和絲竹樂合奏外，並穿插茄萣女兒郭瑩璱的創作「情人碼頭」、「信魚傳說」，由前聖骨科診所院長蔡明志中國笛伴奏。

    茄萣國中《古今共奏、一曲萣情》公益演奏會，卅日下午三點在高市文化中心至德堂演出，門票逕洽年代售票系統。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播