整併資訊處與研考會》高市府擬設智慧城市發展委員會

高雄市長陳其邁（右）拜會議會國民黨團，解釋成立「智慧城市發展委員會」的用意。（記者葛祐豪攝）

2025/03/27 05:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市政府準備合併資訊處與研考會，整併為「智慧城市發展委員會」，但市議員認為層級太低，應成立資訊局；對此，市長陳其邁解釋，委員會的編制有利於延攬業界人才。

市長︰利於延攬業界人才

市府去年先將資訊中心改制為資訊處，今年計畫再將資訊處與研考會合併，於九月一日整併為一級機關「智慧城市發展委員會」，進一步強化資訊安全，優化市府資訊整合，將送市議會審議。

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市議會第四屆第五次定期大會昨開幕，陳其邁拜會國民黨團時，議員黃香菽、劉德林等人均認為，智慧城市發展委員會的層級太低，應該成立資訊局，要求市府再調整。

陳其邁解釋說，委員會的層級與局處一樣，反而可進用高科技產業例如人工智慧的人才，否則外面待遇非常好，好的人才不太願意到公家機關服務。

議長康裕成則裁示，市府將成立「智慧城市發展委員會」，向議會提出組織自治條例修正草案，相關修正條文在議會程序委員會討論時，朝野議員有不同意見，希望市府在四月廿四日前完成溝通，以利未來審查。

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