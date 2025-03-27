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    首頁　>　生活

    訪美後施政滿意度82％ 陳其邁︰加速高雄轉型

    2025/03/27 05:30

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕根據昨天一份最新民調，剛結束訪美行程的高雄市長陳其邁，施政滿意度達八十二％；對此，陳其邁受訪強調，市府要努力的地方還很多，會戰戰兢兢加速高雄轉型。

    從演唱會經濟到吉伊卡哇燈會，陳其邁近日又出訪美國，受邀參加輝達的GTC大會、拜會美超微、思科等企業，推動高雄發展智慧城市。

    中華亞太菁英交流協會針對陳其邁在高雄的施政進行民調，有八十二％的市民，滿意陳其邁就任以來的整體施政表現；對高雄引進AI產業等政策，也獲得超過八成以上支持。

    此外，台積電在高雄首座廠將於今年營運，三月卅一日將在高雄舉辦二奈米廠擴廠典禮，針對高雄經濟表現，滿意的民眾有七十二％；對高雄增加就業的表現，也有六十一％民眾滿意。

    中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛指出，相較台中市長盧秀燕二月出訪日本，主要參訪大巨蛋，新北市長侯友宜預計四月出訪日本，主要也參訪大巨蛋，陳其邁出訪則著重AI產業、智慧城市。

    對此，陳其邁受訪表示，這趟美國之行，參訪矽谷幾個大廠，參加GTC大會，了解全球在AI產業的趨勢，剩下不到兩年時間，市府會戰戰兢兢加速高雄轉型。

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