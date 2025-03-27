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    加速大林蒲遷村 高市府啟動都計變更座談

    大林蒲遷村安置地空拍圖。（高雄市都發局提供）

    大林蒲遷村安置地空拍圖。（高雄市都發局提供）

    2025/03/27 05:30

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕為加速大林蒲遷村計畫，市府啟動都市計畫變更程序，昨天及今天分別在鳳山及小港區召開安置地變更前座談會，讓遷村地與安置地的居民了解都計變更重點。

    鳳山及小港昨、今天召開 廣徵民意

    為協助經濟部儘早完成新材料循環產業園區報編，正式進行大林蒲遷村，經費初估超過八百億元，影響人數近二萬人，堪稱台灣史上最大、最困難的遷村計畫，市府啟動大林蒲遷村安置地都市計畫變更作業，落實「土地方案一坪換一坪」、「住宅區換住宅區、商業區換商業區」，包括於安置地新增一處商業區街廓，並增設必要的出入道路，另為增加居民可建築的樓地板面積，預定將住宅區容積率提高至三○○％，也將增加托育、日托、社會住宅等社福設施。

    安置地住宅區容積率 提高至300％

    都計變更程序將先辦理變更草案公開展覽前座談會，昨天、今天分別在鳳山區公所、小港區中油大林蒲康樂活動中心登場，除了廣徵民意，也讓遷村地與安置地的居民，都能了解都市計畫變更的重點。

    新材料循環產業園區 經濟部主辦

    針對遷村地的都計變更進度，高市都發局表示，新材料循環產業園區的都計變更案，是由經濟部主辦，經濟部即將完成草案，最快可在四月公開展覽；經濟部也在三月初提送二階環評範疇界定資料，環境部已排定四月七日召開會議審查，市府會促請經濟部儘快完成全部法定程序，儘早與遷村居民簽約、啟動實質遷村。

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