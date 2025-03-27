台88線鳳山交流道拓寬 5月開工

台八十八線鳳山交流道拓寬工程三度招標完成發包，將投入三千五百萬元，預計五月開工、明年二月完工。（記者陳文嬋攝）

2025/03/27 05:30

斥資3500萬 出口匝道拓寬1.8米 增為雙車道 拚明年2月完工

〔記者陳文嬋／高雄報導〕台八十八線快速公路鳳山交流道車多壅塞，影響交通安全，交通部公路局辦理拓寬工程，三度招標才順利發包，將投入三千五百萬元，預計今年五月開工，力拚明年二月農曆年前完成，屆時下匝道車流增量，交通局將以AI智慧號誌系統，整合平面路口號誌調控改善路況。

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下匝道平面路口 建置AI號誌

台八十八線快速公路是高雄往返屏東的交通要道，每天近五萬部車輛穿梭，尤其鳳山交流道車多壅塞，經常回堵大排長龍，甚至屢發生交通事故，地方陳情多年要求改善。

公路局辦理拓寬工程，因交通繁忙不易施工，歷經二度流標，三度招標完成發包，將投入三千五百萬元，拓寬出口匝道一．八公尺，現有車道增為雙車道，寬度各達三．五公尺，預計今年五月開工，明年二月完工。

路肩只剩1公尺 須禮讓救護車

但因鳳山交流道周邊腹地有限，公路局考量道路使用安全性，路肩寬度剩下一公尺，尚不足一部車輛通行，未來拓寬工程完成後，救護車將無法行駛路肩，必須靠駕駛人禮讓救護車通行。

而工程完成後，下匝道通過車輛數將增加一倍，高雄市交通局已建置AI智慧號誌系統，將整合公路局一併調整平面路口交通號誌，以科技精準調控號誌，提高車流紓解率，改善整體交通。

交通局也於鳳山交流道下鳳頂、過埤路口，針對消防局鳳翔分隊救護車及消防車執行緊急勤務，試辦號誌感應轉變綠燈通過路口，明年將爭取中央經費，擴大更多出勤救護車、消防車優先通過。

此外，台八十八線橋下過埤路機車道仍維持現況兩線道，工程不影響下匝道車流，但會占用過埤路一個機車道施工，將以日間施工為主，避開上、下班尖峰時段，並增派交管人力指揮交通。

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