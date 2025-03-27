為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    《台南》社工大會師 17績優社工獲獎

    北台南家扶中心資深社工員高于庭（左）、南台南家扶中心社工督導李侑珊（中）、南市社會局照管專員林燕姿（右）獲表揚。 （記者洪瑞琴攝）

    北台南家扶中心資深社工員高于庭（左）、南台南家扶中心社工督導李侑珊（中）、南市社會局照管專員林燕姿（右）獲表揚。 （記者洪瑞琴攝）

    2025/03/27 05:30

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕迎接四月二日全國「社工日」，南市府昨日舉辦社工大會師「魅力是社、競在台南」趣味競賽活動，市長黃偉哲頒獎給十七位績優社工，其中李侑珊、高于庭、林燕姿今年都獲頒衛生褔利部資深敬業獎。

    南台南家扶中心社工督導李侑珊，服務年資廿九年，曾服務過的個案已算不清，第一位服務的經濟扶助兒少至今已近四十歲，仍與她保持聯繫。她表示，印象最深刻，出養到國外的服務個案，成年後特別回到台灣感謝當初照顧他的寄養家庭及社工，是工作上的成就之一。

    北台南家扶中心資深社工員高于庭，迄今超過廿三年豐富經驗，專注於嘉義縣市及山區家庭的經濟扶助，並於二○○一年納莉颱風災後冒險深入災區，為受災家庭提供關懷與支持。

    南市社會局長照中心照顧管理專員林燕姿，擁有廿年社工資歷。關注長者與弱勢家庭的需求，儘管面臨許多挑戰與困難，但在服務過程中獲得無數感動與成長，貢獻更多力量。

    南市目前領有社工師執業登記執照者有八二九位，分布於各個不同領域。黃偉哲表示，有賴社工人員的付出與貢獻，包含身障、長照、弱勢家庭、社會救助及家暴與兒少保護等，讓台南成為美麗溫暖的城市。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播