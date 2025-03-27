《台南》社工大會師 17績優社工獲獎

北台南家扶中心資深社工員高于庭（左）、南台南家扶中心社工督導李侑珊（中）、南市社會局照管專員林燕姿（右）獲表揚。 （記者洪瑞琴攝）

2025/03/27 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕迎接四月二日全國「社工日」，南市府昨日舉辦社工大會師「魅力是社、競在台南」趣味競賽活動，市長黃偉哲頒獎給十七位績優社工，其中李侑珊、高于庭、林燕姿今年都獲頒衛生褔利部資深敬業獎。

南台南家扶中心社工督導李侑珊，服務年資廿九年，曾服務過的個案已算不清，第一位服務的經濟扶助兒少至今已近四十歲，仍與她保持聯繫。她表示，印象最深刻，出養到國外的服務個案，成年後特別回到台灣感謝當初照顧他的寄養家庭及社工，是工作上的成就之一。

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北台南家扶中心資深社工員高于庭，迄今超過廿三年豐富經驗，專注於嘉義縣市及山區家庭的經濟扶助，並於二○○一年納莉颱風災後冒險深入災區，為受災家庭提供關懷與支持。

南市社會局長照中心照顧管理專員林燕姿，擁有廿年社工資歷。關注長者與弱勢家庭的需求，儘管面臨許多挑戰與困難，但在服務過程中獲得無數感動與成長，貢獻更多力量。

南市目前領有社工師執業登記執照者有八二九位，分布於各個不同領域。黃偉哲表示，有賴社工人員的付出與貢獻，包含身障、長照、弱勢家庭、社會救助及家暴與兒少保護等，讓台南成為美麗溫暖的城市。

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