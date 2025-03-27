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    《台南》江家古厝修繕 卓揆允中央全負擔

    行政院長卓榮泰（右四）視察江家古厝，全力協助災後復建。（記者吳俊鋒攝）

    行政院長卓榮泰（右四）視察江家古厝，全力協助災後復建。（記者吳俊鋒攝）

    2025/03/27 05:30

    〔記者吳俊鋒／楠西報導〕○一二一地震造成楠西區知名歷史建築聚落群「鹿陶洋江家古厝」受損嚴重，根據提報，多達四十七戶要修繕，總經費約一．五億元，文化部、客委會同意金援九十％，行政院長卓榮泰昨天視察後，允諾市府負擔的一成，也由中央來協助，加速災害復建的推動。

    地方反映，震災還有農損補助、觀光振興以及宗教寺廟修繕等問題，進度稍微落後，卓榮泰也當場宣示一週之內儘速解決。

    針對江家古厝的修繕計畫，包含聚落，以及中軸線的祖祀堂、神明廳、拜亭等歷史建築，副市長葉澤山簡報，文化部與客委會各分攤四成五，其餘十％希望由行政院專案全額補助。卓榮泰同意由行政院專案補助，並當場交辦，儘速處理，等於江家古厝地震復建的一．五億元經費都由中央支應。

    目前已核定三千三百卅萬元聚落群與歷史建築的規劃設計，以及工程費，第一批廿七戶，市府文資處將於明天審查，希望六月份可以發包。卓榮泰強調，比照去年花蓮「○四○三地震」協助災民，包含建物修繕，以及利息與租金補貼等，都不會有任何例外。

    卓榮泰指出，風雨無情、政府有備，就是要讓人民安心，雖然速度不一定馬上能迅速趕到，但會在最需要之際，透過地方政府與民代，在最快時間內將災害損失彌平。

    江家古厝聚落群有些房舍因屋頂毀損，暫時以帆布覆蓋，黃偉哲提到，汛期將至，修繕的一成經費雖由中央支應，但市府會先墊付，讓居民有可以遮風蔽雨的安身之所。楠西國中重建與楠西國小修復也在啟動中，立委林宜瑾等昨邀教育部南下勘查，國教署長彭富源強調經費上會全力協助。

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