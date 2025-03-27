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    《台南》「下營香」29日遶境 估萬人參與

    陳姓七鶴藝陣參與下營香遶境。（記者楊金城攝）

    陳姓七鶴藝陣參與下營香遶境。（記者楊金城攝）

    2025/03/27 05:30

    〔記者楊金城／下營報導〕下營「三月扛大轎」形容「下營香」盛況，三年一科，下營北極殿玄天上帝廟舉辦「下營香」遶境將於廿九、卅日登場，預估超過萬人參加，有各式陣頭、真人藝閣。

    上帝廟主委姜金利指出，上帝廟有三百多年歷史，上帝爺公今年為乙巳年香科遶境賜予「玄帝降臨、神威展現」名稱，大上帝、二上帝、三上帝、四上帝、五上帝神像都會出巡，神轎、陣頭參與編號到三○七號，歷年香科最盛大。

    上帝廟廟史源於明鄭將軍劉國軒迎請玄天二上帝神像在下營奉祀，劉國軒被上帝爺公封為「巡撫昭明王」，上帝廟配祀延平郡王和昭明王，昭明王神轎將首次參與下營香，劉國軒的後代子孫劉豐治也會隨行。

    上帝廟總幹事許禹錦指出，下營香由上帝廟和六大姓包括姜林、陳、曾、洪、沈及其他姓氏「什姓」參與，像是姜林姓龍泰堂出陣紡車輪、蜈蚣陣、陳姓七鶴藝陣、曾姓三省堂的踩高蹺陣、五虎平西、洪姓義興堂的觀世音收紅孩兒、沈姓武德宮八仙閣、白蛇傳、什姓四大美人，各地友宮廟出動王馬、舞龍、舞獅、鼓陣、家將、真人藝閣車也在遶境隊伍中，估算隊伍長近二公里。

    首日下營香將於廿九日早上六點由市長黃偉哲等人點燃起馬炮出發。遶境途中，真人藝閣不只灑糖果，還將送出電視、紅包、伴手禮等獎品。

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