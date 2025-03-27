《台南》總爺遊戲場啟用 甘蔗11遊具玩五感

「甘蔗五感遊戲場」昨天啟用，其中蔗苗攀爬組融入甘蔗田意象。（記者楊金城攝）

2025/03/27 05:30

〔記者楊金城／麻豆報導〕兒童節連假前，麻豆總爺藝文中心斥資一一五○萬元打造的「甘蔗五感遊戲場」昨天啟用，兒童特色遊戲場融入麻豆在地糖業文化，有蔗田、糖廠等意象，十一種多樣遊具全都是綠色系調的遊戲設施，具設計巧思。

文正國小幼童戶外教學 首批體驗

市長黃偉哲、文化局代理局長林韋旭主持啟用，麻豆文正國小學生前往戶外教學，成為第一批遊玩體驗的賓客，笑聲洋溢，感覺真的好玩，黃偉哲扮演孩子王。

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「甘蔗五感遊戲場」位在總爺國小舊校區。黃偉哲表示，這是麻豆區第三座兒童特色遊戲場，規劃遊戲場時，特別考量總爺周邊環境與人文、糖業背景特色，啟用後與總爺藝文中心的園區結合，讓遊戲場不僅是孩子們的歡樂天地，更是一處親子能感受地方文化的場域。市府團隊未來將努力達成「區區有特色公園遊戲場」的願景，打造全齡適宜的休閒空間。

融入在地糖業文化 有蔗田等意象

林韋旭指出，總爺藝文中心前身是麻豆糖廠，充滿創意與藝文氛圍的遊戲場，以甘蔗產業為主題，結合蔗田景觀與童趣設計，創造出十一種獨特遊具，以視覺、聽覺、觸覺與身體律動為核心，設計糖廠意象的甘蔗滑梯小屋、鞦韆、施肥伸縮木樁、蔗苗攀爬組及甘蔗踏桿等多元遊具，透過遊戲提升孩子的感知與互動能力，在探索中學習、在歡笑中成長。

總爺國小廢校多年，現移作為總爺藝文中心辦公室，學校操場改為特色遊戲場，校區仍保留神社時期的石獅子及大象溜滑梯，承載著麻豆人共同的記憶。文化局指出，透過校區空間活化，將糖廠與總爺國小的歷史脈絡轉化為現代化的遊憩設施，使過去的回憶以全新方式延續。

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