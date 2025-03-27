北市聯合海葬 堂兄弟「送奶奶去旅行」

2025/03/27 05:30

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市今年首場聯合海葬昨上午在基隆碧砂漁港啟航，家屬們在追思會結束後坐船出海，親手將承載著先行者骨灰的「安息小船」送入海中；一對送奶奶「畢業」的堂兄弟說，希望奶奶能像以前一樣到處旅行；北市殯葬處表示，今年預計辦理六場聯合海葬，含骨灰研磨及暫厝全程免費，不分縣市、國籍皆可參加，民眾可多加採用。

殯葬處︰全程免費 各縣市都可參加

「恭喜畢業，好好去玩！」一對簡姓堂兄弟站在船邊，將承載著奶奶骨灰的安息盒，沿著特別設計的入海滑道，親手送入大海。他們受訪時說，九十二歲的奶奶生前個性開朗，熱愛旅遊，八十八歲那年因意外跌倒住進療養院，後來腿腳一直不便，造成行動受限。

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「我們希望奶奶走了以後，也能像以前一樣，到處旅行。」兄弟倆說，奶奶生前曾提出要海葬，家人一度疑慮，擔心奶奶海葬後，可能託夢喊冷，身為兒孫的他們屆時恐怕束手無策；最後還是遵從奶奶遺願，以海葬的方式讓她回歸自然。但親自送奶奶出海這一趟，發現奶奶的生命與海天融合，自己的心情也得到釋然。

殯葬處永續殯禮課長傅韋翔指出，海葬、骨灰再研磨及骨灰暫厝都免費，相關費用將依設籍不同而有所差異，例如遺體火化費，設籍的台北市民免費，非市民在七日內火化者，減半收費。

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