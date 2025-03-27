北市公館圓環「機車陷阱」 年開5千張罰單

2025/03/27 05:30

多為機車未待轉遭罰 議員建議應調整成免待轉

〔記者甘孟霖、何玉華／台北報導〕台北市長蔣萬安決定拆除公館圓環，重新規劃路型，台北市議員李明賢昨指出，公館圓環近五年平均每年有近五千件機車未待轉遭罰，重新設計路型時應調整成機車免待轉、內線取消禁行機車。交通管制工程處表示，依法規機車只能行駛外側兩車道，仍需兩段式左轉，會針對路型、流量等研究是否有更可行方案。

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路型設計不良 一年開罰約300萬

李明賢表示，公館圓環號稱「機車大陷阱」，近五年平均每年違規六七九三件，其中七成、四八五七件是機車未依規定待轉；根據警局統計，未依規定待轉二○二○年有五五五一件、二○二一年有三六五七件、二○二二年有四四五二件、二○二三年有五二九九件、二○二四年有五三一八件，總計二萬四二八七件。以每張罰單六○○元至一八○○元，一年開罰約三○○萬元，五年就達一五○○萬元；若肇因是路型設計不良，對騎士實在很不公平。

李明賢指出，公館圓環自二○一八年至去年十一月，連七年蟬聯北市肇事熱點第一名，累計四四三件事故，釀一死六二五傷，肇因多為違反兩段式左轉標誌、變換車道不當等；他呼籲，公館圓環恢復正常路型設計後，應該調整成機車免待轉、內線取消禁行機車，落實道路平權，才是最基本與最安全的道路設計要求。

交工處︰針對車流、路型找可行方案

交工處長張建華表示，公館圓環的路幅屬於多車道，依法機車只能行駛外側兩車道，機車仍須兩段式左轉，未來將針對車流、路型等研究找尋可行方案，如車道外側設置機車左轉專用道也可能是選項之一。

長期關注國內外交通議題的臉書粉絲專頁「標線改造台灣路」創辦人劉冠頡也提醒，不只要讓車流順暢，大眾運輸與一般車輛的動線、周遭巷弄道路的設計，都要做全盤性的規劃。

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