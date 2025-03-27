竹市數位實中 攜手產學推創新教育

新竹市數位實驗高中今年將首度招收3班48名新生，且會與清大及陽明交大和企業進行師資和產學合作。（記者洪美秀攝）

2025/03/27 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市立數位實驗高中預計今年將首度招收三班、每班十六人共四十八名新生，市府與清大、陽明交大和晶盛科技公司昨簽署合作備忘錄，將攜手推動多元且具前瞻性的教育合作。兩校除提供線上課程及師資培訓，清大可望提供南大校區做為上課教室，這也是繼台北市去年成立數位實驗高中後，非六都首度成立數位實驗高中。

清大、陽明交大提供師資培訓

市府表示，七月招生的數位實驗高中，會與清大、陽明交大及Google、Apple等國際科技企業合作，學生入學後有機會參與大學教授講座、企業實驗室訓練與設備操作，更將成為人才搖籃，讓學生從學習階段就與業界接軌。數位實驗高中籌備處主任陳彥宇表示，今年預計招收普通班三班、共四十八名高一新生，優先錄取新竹縣、市及苗栗縣學生，並逐年增設年級，到一一六學年度全校共九班、一四四人。入學方式將採 特殊選才（三至四月），適合具特殊長才與自律學習經驗的學生；申請入學（六月），需國中會考成績Ａ級以上，並依竹苗區公告標準比序。甄試分兩階段，兩種管道進入第二階段複試時，均需參加口試及團體協作活動面試，最終錄取四十八名，可電洽03-6211165。

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