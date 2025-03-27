彰化芳苑鋐威風電計畫 環評否決

2025/03/27 05:30

〔記者陳嘉怡／台北報導〕彰化沿海地區風力資源豐富，環境部昨日召開環評大會審查「彰化芳苑鋐威風力發電計畫」，因陸域風機距離學校及民宅過近，鄉親擔憂風機產生噪音與眩影等問題，最後環評委員認定此案不應開發，而這是近年首件遭環評大會否決的陸域風機開發案。

鋐威能源公司原規劃在芳苑鄉永興村農地設置五部陸域風機，其中四號風機鄰近民宅與育華國小、民權華德福實驗國小，環評初審專案小組建議不應開發。鋐威能源公司昨表示，將刪除四號風機並調整三號風機位置，調整後計畫範圍五百公尺內將不涉及民宅與學校。

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彰化縣育華國小家長會長林清波表示，風機位置調整後，與學校距離雖從四八○公尺拉大到六○○公尺，但風機運轉產生的低頻噪音、風切聲與眩影，仍會干擾學童學習與居民生活。芳苑鄉永興村畜牧業者則擔憂，風機鄰近畜牧場，風機噪音可能造成雞鴨長不大、生不了蛋。

彰化縣政府建議環境部比照離岸風電環評，針對風機葉片大小、距離提出指引，減少開發爭議。環評委員說，此案基地位於土壤液化高潛勢區、嚴重地層下陷區域，且位置緊鄰兩所學校及民宅，風機產生噪音、振動與眩影對當地師生、居民及畜牧業者影響非常大，認定「不應開發」。

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