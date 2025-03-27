為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    彰化芳苑鋐威風電計畫 環評否決

    2025/03/27 05:30

    〔記者陳嘉怡／台北報導〕彰化沿海地區風力資源豐富，環境部昨日召開環評大會審查「彰化芳苑鋐威風力發電計畫」，因陸域風機距離學校及民宅過近，鄉親擔憂風機產生噪音與眩影等問題，最後環評委員認定此案不應開發，而這是近年首件遭環評大會否決的陸域風機開發案。

    鋐威能源公司原規劃在芳苑鄉永興村農地設置五部陸域風機，其中四號風機鄰近民宅與育華國小、民權華德福實驗國小，環評初審專案小組建議不應開發。鋐威能源公司昨表示，將刪除四號風機並調整三號風機位置，調整後計畫範圍五百公尺內將不涉及民宅與學校。

    彰化縣育華國小家長會長林清波表示，風機位置調整後，與學校距離雖從四八○公尺拉大到六○○公尺，但風機運轉產生的低頻噪音、風切聲與眩影，仍會干擾學童學習與居民生活。芳苑鄉永興村畜牧業者則擔憂，風機鄰近畜牧場，風機噪音可能造成雞鴨長不大、生不了蛋。

    彰化縣政府建議環境部比照離岸風電環評，針對風機葉片大小、距離提出指引，減少開發爭議。環評委員說，此案基地位於土壤液化高潛勢區、嚴重地層下陷區域，且位置緊鄰兩所學校及民宅，風機產生噪音、振動與眩影對當地師生、居民及畜牧業者影響非常大，認定「不應開發」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播