員林車站機車違停 擺設盆花改善

警方在草間彌生的作品旁擺盆花，違停的情況已改善。（記者顏宏駿攝）

2025/03/27 05:30

警方祭「花草攻勢」配合開單 淨空草間彌生作品展示空間

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣員林火車站附近因機車違停嚴重，就連站前的日籍藝術家草間彌生作品《我踩著高跟鞋出發，去見我的男朋友》，都被停滿的機車圍繞著，讓前來拍照的遊客十分掃興，還有人投書到台鐵信箱，抱怨站方毫無管制。最後，台鐵派出所祭出「花草攻勢」，用數十盆花草阻隔，再配合警方開單告發，才解決了機車違停的問題。

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騎士為省停車費 將車停人行道

員林火車站前違規停車是老問題，主要原是民眾守法觀念淡薄，許多機車通勤族為了省停車費，大剌剌地把機車停在人行道上，警方曾經開單告發，但違停沉寂一段時間後，民眾又故態復萌，站前「違停車海」再現。

機車阻擋到作品 拍照遊客抱怨

台鐵員林派出所謝永峻去年到任後，發現草間彌生公共藝術作品周邊，正是違停的熱點。這座《我踩著高跟鞋出發，去見我的男朋友》的作品，是在二○一五年九月間矗立於此，其構想為「精心打扮的女孩為了和男友約會，興高采烈的蹬著高跟鞋，踩出的每一步都是絢爛而輕快的舞步，充滿活力的車站廣場就是為了這華麗的瞬間」。

由於該作品受到不少人的喜愛，經常有遊客前來拍照，但一旁停放的機車，令拍照的遊客十分掃興。

謝永峻說，他原先考慮用組合式柵欄，但因為此地是火車站前，又有草間彌生的公共藝術作品，柵欄恐破壞車站前的美感，因此改用「花草攻勢」，以四十盆花隔開，讓機車無法越雷池一步。

擺放40盆花 兼顧車站前美感

謝永峻說，用花草隔出的效果，比開單告發更有用，先讓花草分隔線與草間彌生的作品，形成「站前的風景」，民眾怕破壞風景，就會減少違規停車，且若有人違規，馬上開單告發，此舉讓機車違停的情況改善不少。

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