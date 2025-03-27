南投螢火蟲季 埔里和頭社先登場

南投螢火蟲季即將展開，縣內有4大賞螢區將舉辦賞螢活動，26日在南投縣府開記者會宣傳。（記者陳鳳麗攝）

2025/03/27 05:30

4月3日起日月潭、竹鹿、北港溪、奧萬大4大賞螢區 接力閃爍

〔記者陳鳳麗／南投報導〕今年冬天到春天的雨水較多，預估南投縣螢火蟲的數量會不錯，縣內有日月潭、竹鹿、北港溪、奧萬大四大賞螢區將接力迎接賞螢客，而日月潭賞螢區將率先舉辦賞螢活動，四月十二日也有縣府在鹿谷麒麟潭舉辦「夜訪螢河，與光同行」主題活動，賞螢導覽、星空茶席和音樂表演。

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冬春雨水較多 看好螢火蟲數量

賞完櫻花接下來就是來看螢火蟲提燈飛舞的景致，南投縣將從四月三日起到五月底，分不同賞螢區舉辦賞螢活動。南投縣天然環境好，看得到的螢火蟲就有三十一種，南投縣府昨日在縣府舉辦螢火蟲季記者會，由副縣長王瑞德主持，他特別介紹縣府四月十二日的「夜訪螢河，與光同行」主題活動，強調在鹿谷麒麟潭魚形廣場舉辦的該活動，當天會有南投親善大使高曼容和在地國小的樂團表演，當晚有免費賞螢導覽和星空茶席體驗。

推賞螢導覽、星空茶席和音樂表演

縣府觀光處指出，縣內有日月潭、竹鹿、北港溪、奧萬大四大賞螢區，其中以日月潭賞螢區的桃米區和頭社區最早有螢火蟲，這兩區從四月三日起就有賞螢活動，而水社區則從四月十日起有活動，東光區則從四月十三日開始；丹大區最晚，四月廿六日起到五月廿六日有賞螢活動。

竹鹿賞螢區從四月十八日的鳳凰谷鳥園開始辦活動，溪頭則在五月三日起兩個週休假日辦兩天一夜活動；北港溪賞螢區從四月十二日的泰雅渡假村開辦活動，惠蓀林場則從四月十九日開始辦賞螢活動。至於奧萬大賞螢區是四月十九日起，共有三個週休二日將辦理兩天一夜的賞螢相關活動。

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