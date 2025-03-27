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    南投縣立體育場停車格 4月1日起收費

    南投縣立體育場的停車格劃設完成，4月1日開始收費。（南投縣府提供）

    南投縣立體育場的停車格劃設完成，4月1日開始收費。（南投縣府提供）

    2025/03/27 05:30

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣立體育場周邊廣場，縣府規劃停車收費，經委外辦理後，將從四月一日起開始收費，共有八十二個車格，停車費一小時三十元，單日最高上限一百五十元，月租方案一千二百元。民眾記得三月三十一日要把停在該廣場的車子開走，否則四月一日凌晨零時起就要計費。

    南投市去年開始路邊停車格收費，縣立體育場外的集賢路就劃有收費停車格，但因位在南崗路和集賢路的縣立體育場有廣闊的停車空間，且又不收費，很多民眾都把車子停到體育場周邊的停車場和廣場，有的甚至佔停多日，形成停車亂象，縣府因此規劃周邊劃設收費停車場。

    1小時30元 月租1200元

    該停車場已規劃完成，劃設了八十二個停車格，其中二格無障礙車位、二格親子車位及二格電動車專用車位，其中兩個電動車專用車格，充電費每度十元，而停車收費參考附近的藍田停車場，每小時三十元，單日最高上限一百五十元，另有月租方案一千二百元。經過公開標租，由城市車旅得標。

    縣府教育處特別提醒，縣立體育場停車場已經委由廠商營運管理，將自四月一日凌晨零時起開始收費，因此停放在該廣場的車輛，請車主記得在三月三十一日駛離，否則四月一日零時起就會開始被計費。

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