台九線拓寬 213株鳳凰木移植羅山

2025/03/27 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕台九線目前進行富里鄉東里至東竹段拓寬工程，馬加祿段的鳳凰樹有二○○多株須移植，將由花東縱谷國家風景區管理處羅山遊憩區收容，目前樹木正進行斷根，將陸續移植到羅山。

台九線南段拓寬工程屬於「花東縱谷公路安全景觀大道」計畫，其中東里至東竹段全長六．七公里，在馬加祿溪新興橋以南至東竹段，有一．五公里長的鳳凰木大道，樹齡約四十年，每年夏季鳳凰花盛開如火燒雲，兩邊則是綠色田野，景色美不勝收！

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公路局蘇花改工程處副處長曾恭慶說，因為拓寬工程需要移植樹木，公路局近年工程特別重視環保和生態，在縱管處、富里鄉農會協助下，讓樹木不但有地方去，還來到富里鄉美麗的羅山露營區，可結合在地觀光特色，也是一樁美事。

縱管處羅山遊客中心昨舉辦「羅山小鎮迎娶大樹」活動，出動客家八音及六部禮車象徵迎娶鳳凰樹，現場也舉辦縱谷森森不息植樹活動，並邀請富里國小附設幼兒園小朋友一起種下林業保育署花蓮分署提供的厚葉石斑木小苗。要等到鳳凰木完成斷根後，將會陸續移植至羅山。

縱管處處長許宗民說，得知路樹需要找地方移植，歷經多次現勘，終於確定讓二一三株鳳凰樹遷移到羅山露營區，也讓大樹承載的在地鄉親與遊客的美好回憶可以延續。

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