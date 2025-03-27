花蓮農藥快篩車上路 檢驗200多種殘留

花蓮全縣幅員狹長超過一百公里，行動藥檢實驗室可接受預約出車。（記者花孟璟）

2025/03/27 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕農業部、農業藥物試驗所加強蔬菜農產品農藥殘留檢驗，全國共設置五套農藥殘留質譜快篩行動實驗室，其中一套由國立東華大學的「東台灣農藥殘留與毒物檢驗中心」負責，今年投入花東地區巡迴檢驗，透過農會、產銷班申請，十五件以上可預約出車，免費檢驗，讓消費者食安更有保障。

移動實驗室將液相層析串聯質譜儀檢驗設備、FaPEx前處理設備，都安裝在行動車上。東華大學農檢中心表示，快篩可同時檢驗國內常見的二百種農藥，第一件因「熱機」需時間，約廿至廿五分鐘可完成報告，後續每件八至十分鐘完成，一天檢驗最高可到上百件，檢驗費用成本也降低。

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東華大學農檢中心表示，花蓮從北到南長達一百多公里，行動藥檢車可預約下鄉檢驗，即日起可透過農會、產銷班等，在農糧署網站也可線上預約，除了行動車快篩外，在東華的農檢中心仍照常有例行服務，可檢驗四一一項農藥。

東華大學與花蓮縣政府農業處、花蓮蔬菜運銷合作社、及新秀、花蓮、吉安、壽豐、鳳榮、光豐、瑞穗、玉溪、富里等九個鄉鎮地區農會，昨簽署「食在放心永續農業聯盟」合作備忘錄MOU，加強合作發展。

吉安鄉農會總幹事張德奇說，東華大學成立藥檢中心後，與農會建立長期合作關係，只要是參加共同運銷的菜農，採收前抽驗都是送東華大學，今年開始新增的行動實驗室檢驗車，可以在西瓜、文旦柚、蔬菜等大宗農產品上市前，行動車下鄉協助以最快速度快篩，可以讓農產品在最佳狀態上市，為消費者安全把關，費用有農糧署補助，都是免費檢驗。

玉里鎮赤科山上農民之前採收金針花。（資料照）

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