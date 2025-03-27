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    《台中》幼老共園 首座示範基地成立

    朝陽科大附幼創新開設幼老共學課程，「幼老棒球隊」的阿公阿嬤和小朋友一起唱跳做運動。（記者陳建志攝）

    朝陽科大附幼創新開設幼老共學課程，「幼老棒球隊」的阿公阿嬤和小朋友一起唱跳做運動。（記者陳建志攝）

    2025/03/27 05:30

    〔記者陳建志／台中報導〕因應少子化對幼兒園經營的衝擊，以及高齡化對長者日間托老的需求增加，朝陽科大在教育部支持下，率先推動「幼老共園」創新經營模式，這學期在朝陽附幼，邀請卅位長輩參與「食農教育—作伙來辦桌」及「幼老棒球隊」的共學課程，昨天並與沐村美學幼兒園簽署MOU，成立全台第一座「幼老共園示範基地」。

    朝陽科大校長鄭道明表示，學校自二○一二年開始推動「幼老共園」，目前全台已有八十七家幼兒園成為幼老共園試辦學校，並輔導沐村幼兒園成為全台第一所幼老共園模式學校，期許幼老共園社會創新的實踐，能達成少子化對幼兒園永續經營、滿足長者日托需求，以及促進世代共好三贏的局面。

    朝陽附幼園長鍾淑慧表示，本學期開設兩個幼老共學班課程，安排幼兒園孩童與社區長者及樂齡大學爺奶學員們成為同學，每週共同參與「食農教育—作伙來辦桌」及「幼老棒球隊」的共學課程，響應幼老共園實踐代間教育的精神，雖然不是自己的孫子，但是彼此相處相當融洽。

    今年七十五歲的廖英昭阿嬤說，自己的孫子已經廿八歲，來這裡和幼兒園的小朋友一起上課，感覺就像自己的曾孫，每個禮拜都很期待來上課；今年八十歲的蔡新聲十年前從朝陽科大理工學院院長退休，稱讚來這裡和小朋友一起上課，身心都變年輕了。

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