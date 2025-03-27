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    台中流行影音中心挨批醜 七彩燈光熄燈

    台中流行影音中心搭配元宵會點燈，挨批醜出新高度。（市府提供）

    台中流行影音中心搭配元宵會點燈，挨批醜出新高度。（市府提供）

    2025/03/27 05:30

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中流行影音中心日前配合中台灣元宵燈會夜間點燈，但因七彩燈光配合「福」、「春」字，挨批醜出新高度，民進黨立委王義川更狠批簡直是「金錢豹美學」，台中市府表示，會精進調整，在接獲民眾反映後，已從善如流「熄燈」。

    配合元宵燈會 遭狠批醜出新高度

    台中流行影音中心去年已與OT營運廠商簽約，由廠商進行初期投資相關事宜，預計二○二六年底前營運，地方抱怨完工四年餘等不到開放淪蚊子館，最近流行影音中心夜間的燈光又惹議。

    台中流行影音中心夜間打出七彩燈光，搭配「春」與「福」字樣，讓部份民眾感覺「俗擱有力」，不少人議論紛紛，批評一點都沒有時尚設計感，「這樣也叫流行影音中心」，還有人對比高雄的流行音樂中心著名的夜間景觀，嘆「台中給我看了什麼」；王義川也狠批，根本是融入中國文化景觀和金錢豹美學。

    市府澄清，台中流行影音中心去年招商簽約成功，之前配合中台灣元宵燈會，由民間營運團隊於牆面投射繽紛燈光，搭配「幸福台中」、「春」、「福」等字樣，增添年節氣氛；針對民眾反映，市府和民間營運團隊會針對整體規劃進行調整與精進；考量中台灣元宵燈會結束多時，市府已從善如流，將應景燈光意象熄燈，恢復原貌。

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