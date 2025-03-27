《黃金三角》大肚山新庄子、蔗廍都計 年底完成草案

台中市大肚山新庄子、蔗廍新訂擴大都市計畫，約有五百八十七公頃非都市土地啟動行政程序，都市發展局與議員與居民對談。（記者黃旭磊攝）

2025/03/27 05:30

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市大肚山新庄子、蔗廍新訂擴大都市計畫（簡稱新庄子、蔗廍都計），約有五百八十七公頃非都市土地啟動行政程序，由台中市都市發展局、台中市議員林昊佑及張家銨與居民對談，林昊佑強調，區內有兩個國道交流道、鄰近中科等三個工業區，「堪稱黃金三角」，預計今年底完成期末報告（草案），明年公開展覽內容，居民則認為捷運藍線經過，將大幅提升交通便捷。

587公頃土地 捷運藍線將經過

台中市都發局專委朱文彬昨天前往龍井區新庄社區活動中心、大肚區慶順宮，辦理「擬定台中市新庄子、蔗廍地區都市計畫」交流座談，吸引龍井區新庄里長陳進爵等上百居民前往，市府說明開發非都市土地約有五百八十七公頃，待今年底開發草案公佈後，送交台中市及內政部都市計畫委員會審議，可望朝市地重劃方向邁進。

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2個國道交流道、鄰近中科

林昊佑表示，都市計畫草案（期末報告）正加速推動中，預計年底公佈、明年就會公開展覽內容，而開發地段位於大肚山新庄子、蔗廍地區，周遭有國道交流道並鄰近中科、精科及台中工業區，未來捷運藍線設計兩個車站，地理條件堪稱「黃金三角」，這是第三度召開地方交流座談會，將持續聆聽在地居民心聲。

鄭姓婦女等多名居民發言，居民指出，計畫臨接台灣大道五段，區內公路系統包含向上路六段及華山路，涉及龍井三里及大肚五里開發建設，呼籲儘速推動迎接捷運藍線到來。

張家銨表示，社區房屋蓋得很密集，居民好幾代都住在這裡，目前只有劃定區域，重劃草案還沒出來，持續收集民眾期望並凝聚共識。

台中市都發局強調，辦理地方交流了解居民需求，歡迎居民隨時提供意見，都市計畫草案確定之後，還會舉辦公開展覽並公開與地方溝通。

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